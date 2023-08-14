Диетолог Пономарева: интуитивное питание действительно помогает похудеть - 7 ключевых правил
Вы можете есть все, что хотите, и при этом оставаться в своем комфортном весе. То, что звучит как несостоятельное обещание диеты, описывает основную идею интуитивного питания.
Что такое «интуитивное питание»?
Интуитивное питание — это то, с чем мы рождаемся, но часто забываем, когда становимся старше. Младенцы и дети младшего возраста едят, когда голодны, и перестают есть, когда сыты. Как бы просто это ни звучало, это сложно для одного или другого взрослого.
Интуитивное питание, с другой стороны, основано на предположении, что тело интуитивно знает, какое количество и выбор пищи ему нужно.
"Если вы прислушаетесь к своему телу и правильно интерпретируете сигналы голода, вы автоматически станете здоровее. Потому что ни один организм не хочет иметь недостаточный или избыточный вес, он хочет быть здоровым", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
1. Избегайте диет
Основной принцип многих диет — предположение, что если вы достаточно дисциплинированы, чтобы игнорировать потребности своего тела — вы будете вознаграждены, неверно. На самом деле все обстоит наоборот. Чтобы правильно питаться, важно еще раз внимательно прислушиваться к тому, какие продукты и связанные с ними питательные вещества нужны вашему организму.
2. Уважайте собственный голод
Да, ты голоден. И да, это вполне нормально, потому что еда необходима для жизни. Кушать весь день только салат, мечтать о других блюдах, а затем бесконтрольно набивать себя чем-то быстро доступным, например, шоколадом вечером, потому что вы полностью голодны, плохо для вашей фигуры, вашего физического и психического здоровья.
Ваше тело нуждается в уверенности, что оно может иметь неограниченный доступ к хорошей еде в любое время.
3. Примиритесь с «плохой» едой
Желание чего-то, чего вы не можете иметь, — это простое психологическое явление. Чем больше вы избегаете пиццы, шоколадного мороженого и газированных напитков (или чего-то еще), тем больше вы можете думать об этом.
Возникают и захватывают желания, которые не могли бы существовать без запретов.
4. Бросьте вызов своему «внутреннему критику»
«Никаких углеводов после 18:00!» — если вы слышите голос в своей голове при определенных продуктах, который хочет вам что-то запретить, скажите вслух: «Нет!». Негативный стресс, который это создает, в большинстве случаев приводит прямо к спирали тяги и приводит к противоположному тому, что на самом деле должно было быть достигнуто.
Диетолог Пономарева рассказала как похудеть с помощью интуитивного питания - "хватит сидеть на диетах"
5. Ешьте, когда голодны, и останавливайтесь, когда сыты
Чувство голода можно представить как своеобразный маятник. Чем больше он качается в одну сторону, тем вы голоднее. Другая сторона описывает чувство сытости.
"Маятник голода всегда будет немного качаться, но цель состоит в том, чтобы перестать генерировать большие колебания. Это означает, что вы можете есть, как только почувствуете голод, но также останавливаться, когда почувствуете себя сытым".
6. Наслаждайтесь едой
Еда, которую вы жаждете, которую вы празднуете и наслаждаетесь каждым кусочком, принесет больше удовлетворения, чем еда, которую вы заставляете себя есть. Так что, если вы едите салат, хотя пасты вам хотелось бы гораздо больше, вы вряд ли после этого будете сыты и довольны.
7. Двигайтесь
Самое главное в физических упражнениях — это удовольствие. Неважно, будут ли это длительные прогулки, круг на беговой дорожке параллельно любимому сериалу, велопрогулка или высокоинтенсивные тренировки в тренажерном зале.
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