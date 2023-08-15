Онколог Воробьев назвал признак во время еды, который сигнализирует о раке желудка

"Когда вы завтракаете, обедаете или ужинаете, чувствуете ли вы себя сытым после того, как съели небольшое количество еды? Если да, то это может свидетельствовать о раке желудка, а также о необъяснимой потере веса, боли в животе, расстройстве желудка, которое не проходит, и затрудненном глотании", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Затрудненное глотание (дисфагия)

Необъяснимая потеря веса

Боль в животе

Расстройство желудка, которое не проходит

Чувство сытости после употребления небольшого количества

Потеря аппетита

Чувство или болезнь

Темный кал

Усталость из-за низкого уровня эритроцитов (анемия).

«Симптомы раннего рака желудка могут быть похожи на симптомы других состояний, таких как язва желудка», - говорит Воробьев.

Тяжелый кислотный рефлюкс

Гастрит

Пернициозная анемия.

Попробуйте бросить курить

Попробуйте похудеть, если у вас избыточный вес

Носите защитную одежду и маски, если вы работаете на работе, где вы подвергаетесь воздействию вредных химических веществ, например, в резиновой промышленности или при добыче угля.

Сократите количество соли, которую вы едите

Постарайтесь сократить употребление алкоголя и не употреблять более 14 единиц в неделю.

Старайтесь съедать по крайней мере пять порций различных фруктов и овощей каждый день.

"Тем не менее, ранний скрининг рака является главным фактором выживаемости. Поэтому важно обращать внимание даже на незначительные симптомы и обращаться по их поводу к врачу", - советует врач-онколог.





Врач-онколог предупредил, что многим людям «поздно диагностируют» рак желудка, а это означает, что у пациентов, как правило, худший прогноз. Может помочь выявление симптомов как можно раньше — один из признаков может появиться во время еды.Прием таких препаратов как омепразол (ингибиторы протонной помпы) может маскировать симптомы рака желудка, поэтому никогда не принимайте их без назначения врача. Таким образом, чтобы выявить основную причину симптомов, запишитесь на прием к врачу.Ваш врач может направить вас к специалисту, который поможет разобраться в корне проблемы со здоровьем. Хотя рак желудка может развиться у любого человека. Есть определенные факторы, которые могут сделать его развитие более вероятным.К таким факторам относятся возраст старше 50 лет, принадлежность к мужчине и наличие длительной инфекции Helicobacter pylori (H. pylori).Если у вас диагностирован рак желудка, существует поддержка, которая поможет вам и вашей семье во время лечения.Ранее МедикФорум писал о вреде колбасы для больных диабетом.

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