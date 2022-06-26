Онколог Воробьев: тошнота после еды может сигнализировать об опухоли — плюс другие признаки
Врач-онколог Андпкй Воробьев считает общее плохое самочувствие, а также недомогание потенциальными признаками рака желудка. Он предупреждает, что нужно быть особенно осторожным, если вас «рвет твердой пищей вскоре после еды».
Специально для МедикФорум врач рассказал, что симптомы болезни могут быть «расплывчатыми», что означает, что они могут остаться незамеченными.
«Рак желудка обычно не обнаруживают на ранней стадии, потому что он часто не вызывает специфических симптомов. Люди с раком желудка могут испытывать следующие симптомы или признаки. Иногда у людей с раком желудка нет ни одного из этих изменений. Или причиной может быть другое заболевание, не являющееся раком».
Рак желудка или рак желудка начинается, когда здоровые клетки в желудке становятся ненормальными и «выходят из-под контроля». Большинство видов рака желудка относятся к типу, называемому аденокарциномой.
«Это означает, что рак начался в железистой ткани, которая выстилает внутреннюю часть желудка. Другие типы раковых опухолей, которые образуются в желудке, включают лимфому, саркому желудка и нейроэндокринные опухоли, но они встречаются редко», - говорит онколог.
Есть несколько других симптомов рака желудка, которые связаны с приемом пищи.
- Диспепсия или изжога
- Боль или дискомфорт в животе
- Вздутие живота после еды
- Потеря аппетита
- Ощущение застревания пищи в горле во время еды
"В результате у пациентов также может возникнуть диарея или запор".
Симптомы прогрессирующего рака желудка могут включать:
- Слабость и усталость
- Рвота с кровью или наличие крови в стуле
- Необъяснимая потеря веса
Ранее Медикфорум писал о факторах риска меланомы.
Оставить комментарий