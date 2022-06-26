Онколог Воробьев: тошнота после еды может сигнализировать об опухоли — плюс другие признаки

«Рак желудка обычно не обнаруживают на ранней стадии, потому что он часто не вызывает специфических симптомов. Люди с раком желудка могут испытывать следующие симптомы или признаки. Иногда у людей с раком желудка нет ни одного из этих изменений. Или причиной может быть другое заболевание, не являющееся раком».

«Это означает, что рак начался в железистой ткани, которая выстилает внутреннюю часть желудка. Другие типы раковых опухолей, которые образуются в желудке, включают лимфому, саркому желудка и нейроэндокринные опухоли, но они встречаются редко», - говорит онколог.

Диспепсия или изжога

Боль или дискомфорт в животе

Вздутие живота после еды

Потеря аппетита

Ощущение застревания пищи в горле во время еды

"В результате у пациентов также может возникнуть диарея или запор".

Слабость и усталость

Рвота с кровью или наличие крови в стуле

Необъяснимая потеря веса