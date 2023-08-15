Врач Бязрова назвала среди атипичных признаков инфаркта утомляемость и боли в животе

«В первую очередь это боль за грудиной в области левой половины грудной клетки сжимающего, давящего характера, возможно с распространением в левую руку, спину или нижнюю челюсть. Реже распространяется в подложечную область», - поделилась медик с «Известиями».

«Например, острые боли в животе, зубах, в области прямой кишки, пальцах стоп, правой половине грудной клетки при ходьбе и выраженное головокружение. Многие пациенты начинают ощущать снижение толерантности к привычным физическим нагрузкам, быстро утомляются».

Врач Бязрова сообщила в интервью, что чаще всего о приближении инфаркта говорит боль в грудной клетке.Баязрова добавила, что помимо боли людей в преддверии сердечного приступа могут возникать одышка или жжения в груди. Также к типичным признакам инфаркта относится чувство давления в грудной клетке, когда кажется, что она сдавливается чем-то тяжелым.Специалистка отметила, что появление перечисленных симптомов часто совпадает с повышением физических нагрузок, стрессом, высоким артериальным давлением, перееданием. Вдобавок врач Бязрова обратила внимание на то, что приближающийся инфаркт может проявляться атипичными симптомами: Эти симптомы напоминают болезни других органов: Бязрова назвала среди атипичных признаков инфаркта утомляемость и боли в животе.Медик посоветовала оперативно обращаться к врачу при возникновении этих состояний.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что отеки могут возникать как симптомы скрытых патологий

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