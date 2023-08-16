Врач Копосов: наследственность может влиять на заболевание несколькими видами рака

«Например, обнаружили рак груди, пролечили, а через 10 лет возник рак легкого и т.п. Любой из этих вариантов лечится», - уточни л онколог, беседуя с «Газетой.Ru».

«Самая распространенная генетическая мутация, вызывающая рак молочных желез и яичников у женщин, которая передается по наследству – BRCA1 и BRCA2. Иногда она вызывает развитие синхронных опухолей молочных желез и яичников одновременно», - проинформировал врач.

Врач Копосов рассказал в интервью, что заболевание несколькими видами рака действительно возможно и происходит такое не так уж редко. В частности, опухоли разного типа могут возникать последовательно на протяжении лет – это явление известно как метахронный множественный рак.Но также множественный рак может быть синхронным: он характеризуется одновременным развитием и выявлением злокачественных образований в разных органах. Почему они появляются в организме синхронно, в точности неизвестно, но ученые склоняются к тому, что влиять на заболевание несколькими видами рака сразу может наследственность. Так, было установлено, что развитие рака груди и яичников у женщин связан с наследуемой генетической мутацией.Онколог добавил, что возникновение одной раковой опухоли повышает риск появления и второй, не обязательно одновременно. У человека таким образом могут обнаруживать рак три и более раз в течение жизни. Кстати, само лечение рака тоже может быть фактором, способствующим появлению опухоли из-за неблагоприятного воздействия на организм химио- или лучевой терапии.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Александр Мясников прокомментировал влияние наследственности на возникновение рака.

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