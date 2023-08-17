Врач Абакумов назвал лучшие домашние средства от кашля

Лук

"Домашние средства дешевы и легкодоступны, и, вероятно, большую часть времени у вас все еще есть лук дома. Это проверенное домашнее средство от кашля, потому что сироп от кашля веками делали из лука и сахара", - говорит ЛОР-врач Георгий Абакумов специально для МедикФорум.

Эфирные масла

"Соледум цинеол, содержащийся в эвкалиптовом масле, устраняет воспаление, избавляет от спазмов и мокроты. Это позволяет организму быстрее справиться с болезнью и не дать ей перейти в хроническую форму".

Травяной чай

"Травяной чай работает лучше, чем черный, когда дело доходит до употребления большого количества чая. Чабрец, сладкий корень, алтей, фенхель и облепиха входят в число трав, которые особенно хорошо работают в качестве домашних средств от кашля. Ложка меда делает чай вкусным и успокаивающим".

Влажность в помещении

"Также убедитесь, что ваши ноги в тепле – холодные ноги часто являются началом простуды".

Вот как это работает: мелко нарежьте одну или две луковицы, посыпьте 150 граммами тростникового сахара и оставьте пропитываться примерно на пять часов.Полученный отвар можно заливать в бутыль, предварительно отжав луковую массу через ткань. Принимайте по чайной ложке каждый час как чудодейственное домашнее средство от кашля.Причина, по которой лук настолько эффективен, заключается в его антибактериальных свойствах; он содержит эфирные масла, витамин С, алицен, растительные гормоны, линолевую кислоту, серу и цинк - это делает лук звездой наших домашних средств от кашля.сок одного лимона смешать в стакане горячего молока с медом и выпить.Масло эвкалипта, масло чайного дерева, масло лаванды, масло тимьяна и масло майорана входят в число эфирных масел, которые можно использовать для лечения кашля в домашних условиях. Они также подходят для облегчения симптомов во время медикаментозной терапии.Необходимо добавить около десяти капель в горячую воду и вдыхаете пары.Если у вас кашель, обязательно нужно много пить. Горячие напитки, такие как чай, действуют особенно хорошо и помогают отхаркивать мокроту, а также обеспечивают достаточное количество жидкости при сухом кашле.Отапливаемые помещения легко становятся очень сухими, что может вызвать раздражение горла и вызвать кашель. В спальне особенно не должно быть слишком тепло, максимум 18 градусов. Если сомневаетесь, накиньте на голову дополнительное одеяло, но следите за тем, чтобы воздух в комнате был прохладным.Влажность в жилых помещениях должна быть от 45 до 60 процентов. В противном случае слизистые в горле, глотке и носу могут пересыхать, а значит, организм не может так хорошо бороться с бактериями и вирусами.Если вы не можете повлиять на климат в помещении, против чрезмерной сухости слизистых оболочек помогают леденцы от кашля и регулярное питье.Ранее МедикФорум писал о дефиците витаминов.

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