Биолог Жилинская: рацион современного человека не обеспечивает его витаминами

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руки людей во время еды

Ученый-биолог Наталия Жилинская рассказала о нехватке витаминов в повседневном питании современных людей и их восполнении посредством синтетических препаратов.

Эксперт отметила, что рацион, при котором сохраняется здоровый вес и не появляются лишние килограммы, не дает человеческому организму достаточно витаминов.

«Мы не можем съесть такое количество еды, чтобы обеспечить свой организм всем набором витаминов и минеральных веществ с пищей. Будем есть больше – станем толстеть, получим целый букет заболеваний в связи с избыточной массой тела»,- заявила биолог в комментарии для «Здоровое-питание.рф».

Жилинская сообщила, что восполнять недостаток питательных веществ можно за счет синтетических витаминов. Но принимать их биолог порекомендовала только после консультации с врачом и в строгом соответствии с условиями употребления.

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«Синтетические витамины ничем не хуже тех, которые входят в состав пищевых продуктов, потому что химическая формула веществ одинаковая», - констатировала специалист.

В частности, сказала Жилинская, прием добавок с фолиевой кислотой приносит пользу беременным женщинам, а добавок с витамином D3 – людям, которые страдают от нехватки зимой солнца. Однако, почеркнула она, всегда важно избегать передозировки витаминами, чреватой крайне негативными последствиями для организма.

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Наталия Жилинская
Наталия Жилинская
Здоровье
руководитель лаборатории витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»
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Теги : витамины, польза для здоровья, Наталия Жилинская
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