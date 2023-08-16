Биолог Жилинская: рацион современного человека не обеспечивает его витаминами

«Мы не можем съесть такое количество еды, чтобы обеспечить свой организм всем набором витаминов и минеральных веществ с пищей. Будем есть больше – станем толстеть, получим целый букет заболеваний в связи с избыточной массой тела»,- заявила биолог в комментарии для «Здоровое-питание.рф».

«Синтетические витамины ничем не хуже тех, которые входят в состав пищевых продуктов, потому что химическая формула веществ одинаковая», - констатировала специалист.

Эксперт отметила, что рацион, при котором сохраняется здоровый вес и не появляются лишние килограммы, не дает человеческому организму достаточно витаминов.Жилинская сообщила, что восполнять недостаток питательных веществ можно за счет синтетических витаминов. Но принимать их биолог порекомендовала только после консультации с врачом и в строгом соответствии с условиями употребления.В частности, сказала Жилинская, прием добавок с фолиевой кислотой приносит пользу беременным женщинам, а добавок с витамином D3 – людям, которые страдают от нехватки зимой солнца. Однако, почеркнула она, всегда важно избегать передозировки витаминами, чреватой крайне негативными последствиями для организма.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие проблемы со здоровьем вызывают у человека тягу к частым перекусам в течение дня.

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