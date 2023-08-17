Дерматовенеролог Шерф: гипергидроз может указывать на патологии эндокринной системы

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потливость

Врач-дерматовенеролог Александра Шерф: при повышенном потоотделении или гипергидрозе можно заподозрить патологии органов эндокринной системы.

Дерматовенеролог Шерф рассказала в интервью, что гипергидроз бывает врожденной особенностью человека.

«Человек рождается с таким типом потовой секреции, которая регулируется более интенсивной работой вегетативной нервной системы», – поделилась врач с «Москвой 24»

Но иногда повышенное потоотделение становится сигналом организма о происходящих в нем нарушениях. В частности, отметила дерматовенеролог Шерф, гипергидроз может указывать на патологии эндокринной системы.

«Это может быть симптомом таких заболеваний, как дисфункция щитовидной железы, ожирение, инсулинорезистентность».

Специалистка порекомендовала обращаться к врачу в тех случаях, когда люди замечают, что стали потеть интенсивнее.

Что касается потливости, являющейся физиологической особенностью, она может эффективно корректироваться инъекциями нейропротеина.

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Александра Шерф
Александра Шерф
Здоровье
врач-косметолог, дерматовенеролог
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Теги : повышенная потливость, причины нарушения, Александра Шерф
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