«Человек рождается с таким типом потовой секреции, которая регулируется более интенсивной работой вегетативной нервной системы», – поделилась врач с «Москвой 24»

«Это может быть симптомом таких заболеваний, как дисфункция щитовидной железы, ожирение, инсулинорезистентность».

Дерматовенеролог Шерф рассказала в интервью, что гипергидроз бывает врожденной особенностью человека.Но иногда повышенное потоотделение становится сигналом организма о происходящих в нем нарушениях. В частности, отметила дерматовенеролог Шерф, гипергидроз может указывать на патологии эндокринной системы.Специалистка порекомендовала обращаться к врачу в тех случаях, когда люди замечают, что стали потеть интенсивнее.Что касается потливости, являющейся физиологической особенностью, она может эффективно корректироваться инъекциями нейропротеина.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что онемение рук и ног говорит о проблемах в разных отделах позвоночника.

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