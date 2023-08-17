Дерматовенеролог Шерф: гипергидроз может указывать на патологии эндокринной системы
Врач-дерматовенеролог Александра Шерф: при повышенном потоотделении или гипергидрозе можно заподозрить патологии органов эндокринной системы.
Дерматовенеролог Шерф рассказала в интервью, что гипергидроз бывает врожденной особенностью человека.
«Человек рождается с таким типом потовой секреции, которая регулируется более интенсивной работой вегетативной нервной системы», – поделилась врач с «Москвой 24»
Но иногда повышенное потоотделение становится сигналом организма о происходящих в нем нарушениях. В частности, отметила дерматовенеролог Шерф, гипергидроз может указывать на патологии эндокринной системы.
«Это может быть симптомом таких заболеваний, как дисфункция щитовидной железы, ожирение, инсулинорезистентность».
Специалистка порекомендовала обращаться к врачу в тех случаях, когда люди замечают, что стали потеть интенсивнее.
Что касается потливости, являющейся физиологической особенностью, она может эффективно корректироваться инъекциями нейропротеина.
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Александра Шерф
Здоровье
врач-косметолог, дерматовенеролог
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