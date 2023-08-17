Врач Королева назвала семечки тыквы среди лучших продуктов для пожилого мозга

286 Фото: https://unsplash.com/photos/vFq0nfqVnpU
семечки

Врач Маргарита Королева: работу мозга пожилых людей наиболее эффективно поддерживают продукты с витаминами и полезными жирными кислотами.

Врач Королева назвала в интервью лучшие продукты для пожилого мозга.

«Употребление рыбы, грецких орехов, семечек тыквы и черники поможет пожилым людям поддержать работоспособность мозга и улучшить память», - сказала медик «Москве 24».

Королева отметила, что снижение когнитивных функций с возрастом тесно связано с воспалительными процессами в организме, которые оказывают негативное влияние на разные органы, включая головной мозг. Таким образом, защитниками пожилого мозга являются продукты, насыщенные противовоспалительными веществами. Например, ненасыщенными жирными кислотами, теми же омега-3.

«Омега-3 входит в состав стенки клеток мозговой ткани, влияет на память, обеспечивает противовоспалительную функцию, замедляет процесс старения, улучшает умственные способности, уменьшает риск болезни Альцгеймера и деменции», - поделилась Маргарита Королева.

Она посоветовала пожилым людям употреблять жирную рыбу, от семги до сельди.

Еще один продукт – грецкие орехи – является богатым источником полезных жирных кислот и витаминов. В частности, это витамин А, витамин D и витамин Е – все три  эффективно поддерживают мозговую активность.

Врач Королева назвала среди лучших продуктов для пожилого мозга и семечки тыквы, которые обеспечивают организм цинком, магнием, медью. Эти вещества противостоят процессам, ведущим к развитию болезни Альцгеймера.

Также защиту мозга от неблагополучных возрастных изменений улучшают темные ягоды – источник борющихся с воспалением веществ биофлавоноидов и антиоксидантов. Особенно хороша для пожилых людей черника.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что огурцы являются одним из самых доступных продуктов для профилактики образования тромбов.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Маргарита Королева
Маргарита Королева
ЗОЖ
врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук
Читать MedikForum.ru в
Врач Королева назвала опасные для сосудов головного мозга продукты
Названы лучшие продукты для омоложения мозга
Диетолог посоветовала пожилым людям есть яйца для укрепления иммунитета
Теги : продукты для мозга, пожилые люди, Маргарита Королева
Врач Чиркова: для устранения жира на животе необходим дефицит калорий.
Врач Тарадеева: симптомами реакции организма на солнце могут быть отек и тошнота
Врач Абакумов назвал лучшие домашние средства от кашля