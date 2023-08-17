Врач Королева назвала семечки тыквы среди лучших продуктов для пожилого мозга

«Употребление рыбы, грецких орехов, семечек тыквы и черники поможет пожилым людям поддержать работоспособность мозга и улучшить память», - сказала медик «Москве 24».

«Омега-3 входит в состав стенки клеток мозговой ткани, влияет на память, обеспечивает противовоспалительную функцию, замедляет процесс старения, улучшает умственные способности, уменьшает риск болезни Альцгеймера и деменции», - поделилась Маргарита Королева.

Врач Королева назвала в интервью лучшие продукты для пожилого мозга.Королева отметила, что снижение когнитивных функций с возрастом тесно связано с воспалительными процессами в организме, которые оказывают негативное влияние на разные органы, включая головной мозг. Таким образом, защитниками пожилого мозга являются продукты, насыщенные противовоспалительными веществами. Например, ненасыщенными жирными кислотами, теми же омега-3.Она посоветовала пожилым людям употреблять жирную рыбу, от семги до сельди.Еще один продукт – грецкие орехи – является богатым источником полезных жирных кислот и витаминов. В частности, это витамин А, витамин D и витамин Е – все три эффективно поддерживают мозговую активность.Врач Королева назвала среди лучших продуктов для пожилого мозга и семечки тыквы, которые обеспечивают организм цинком, магнием, медью. Эти вещества противостоят процессам, ведущим к развитию болезни Альцгеймера.Также защиту мозга от неблагополучных возрастных изменений улучшают темные ягоды – источник борющихся с воспалением веществ биофлавоноидов и антиоксидантов. Особенно хороша для пожилых людей черника.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что огурцы являются одним из самых доступных продуктов для профилактики образования тромбов.

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