Диетолог Арзамасцев: огурцы улучшают работу кишечника в пожилом возрасте

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огурцы

Диетолог Евгений Арзамасцев сообщил о пользе употребления огурцов в пожилые годы жизни.

Объясняя позитивное влияние огурцов на пожилой организм, диетолог Арзамасцев заметил в интервью:

«У пожилых людей часто бывает атония кишечника, либо запоры, связанные с питанием, с малоподвижным образом жизни».

Медик констатировал, что профилактике этих проблем способствует употребление клетчатки. Огурцы (поедаемые с кожурой) являются отличным источником клетчатки, стимулирующей процессы пищеварения и перистальтику.

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Также Арзамасцев отметил, что с огурцами организм получает воду, которую очень важно употреблять в достаточном количестве людям старшего возраста. Адекватное питье воды препятствует опасному сгущению крови.

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«Не каждый пожилой человек пьет достаточное количество жидкости. Огурцы помогают бороться с этой проблемой», - сказал специалист «Москве 24».

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Евгений Арзамасцев
Евгений Арзамасцев
ЗОЖ
врач-диетолог, нутрициолог
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