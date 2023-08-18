Доктор Малышева: сердцевина яблок содержит полезные для кишечника пробиотики
Профессор Малышева: употребляемая в пищу сердцевина яблок положительно влияет на функционирование желудочно-кишечного тракта.
При поедании яблок их сердцевина часто выбрасывается, однако именно она является крайне полезной для улучшения работы кишечника и развития его микрофлоры. Об этом рассказала Елена Малышева, которая также сообщила, что сердцевина яблок содержит полезные для кишечника пробиотики.
«В состав сердцевины яблок входят пробиотики, положительно влияющие на кишечник. В ней содержится около 100 миллионов пробиотиков, в то время как в самом яблоке их содержится лишь 10 миллионов», - поделилась врач и телеведущая.
Пробиотики являются живыми микробактериями, и они способны защищать организм от вредных бактерий и грибков, а также помогают ему поддерживать водно-солевой баланс, лучше усваивать кальций и железо, препятствуют негативному действию антибиотиков.
Помимо содержания пробиотиков яблоки ценны тем, что содержат пектин, добавил кардиолог Герман Гандельман. По словам медика, пектин при опадании в организм формирует в кишечнике массу, включающую помимо прочего частицы холестерина, канцерогены и другие вредные вещества, впоследствии выводящуюся со стулом. Кроме того, яблоки улучшают состояние кровеносных сосудов, содействуют профилактике опасных сосудистых нарушений.
«Употребление яблок также способствует выработке окиси азота, расширяющего сосуды. Таким образом, они полезны для людей с высоким давлением, позволяют снизить риск развития инсульта», - проинформировал врач.
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Елена Малышева
ЗОЖ
врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, ведущая программ о здоровье
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