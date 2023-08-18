Доктор Малышева: сердцевина яблок содержит полезные для кишечника пробиотики

«В состав сердцевины яблок входят пробиотики, положительно влияющие на кишечник. В ней содержится около 100 миллионов пробиотиков, в то время как в самом яблоке их содержится лишь 10 миллионов», - поделилась врач и телеведущая.

«Употребление яблок также способствует выработке окиси азота, расширяющего сосуды. Таким образом, они полезны для людей с высоким давлением, позволяют снизить риск развития инсульта», - проинформировал врач.

При поедании яблок их сердцевина часто выбрасывается, однако именно она является крайне полезной для улучшения работы кишечника и развития его микрофлоры. Об этом рассказала Елена Малышева, которая также сообщила, что сердцевина яблок содержит полезные для кишечника пробиотики.Пробиотики являются живыми микробактериями, и они способны защищать организм от вредных бактерий и грибков, а также помогают ему поддерживать водно-солевой баланс, лучше усваивать кальций и железо, препятствуют негативному действию антибиотиков.Помимо содержания пробиотиков яблоки ценны тем, что содержат пектин, добавил кардиолог Герман Гандельман. По словам медика, пектин при опадании в организм формирует в кишечнике массу, включающую помимо прочего частицы холестерина, канцерогены и другие вредные вещества, впоследствии выводящуюся со стулом. Кроме того, яблоки улучшают состояние кровеносных сосудов, содействуют профилактике опасных сосудистых нарушений.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые овощи и фрукты провоцирую т сильное, с трудном контролируемое чувство голода.

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