Кардиолог Варфоломеев рассказал как защитить свое сердце от инфаркта в жару

«Высокие температуры могут повысить риск обезвоживания, теплового истощения и теплового удара, которые нагружают сердечно-сосудистую систему. Обезвоживание уменьшает объем крови, что может привести к низкому кровяному давлению и увеличению частоты сердечных сокращений. Стресс, связанный с жарой, также может увеличить нагрузку на сердце и усугубить существующие сердечно-сосудистые заболевания», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.





Симптомы

"Следите за такими симптомами, как учащенное сердцебиение, головокружение, усталость, тошнота, спутанность сознания, чрезмерное потоотделение, боль в груди и одышка. Они указывают на связанную с жарой нагрузку на сердце".

Как защитить сердце в жару

«Чтобы избежать обезвоживания и сохранить здоровье сердца в жаркую погоду, люди должны отдавать приоритет регулярному потреблению воды, выбирать продукты, богатые водой, ограничивать сладкие и алкогольные напитки, проводить время на свежем воздухе в более прохладные периоды и носить легкую одежду».

«Богатые антиоксидантами продукты, такие как ягоды и орехи, борются с окислительным стрессом, вызванным жарой».

На болезни сердца и системы кровообращения приходится около четверти всех смертей, что делает их одним из крупнейших убийц в регионе.Существует ряд факторов, которые могут увеличить риск серьезных проблем с сердцем, включая генетику, диету и уровень физической активности. Однако есть еще один фактор, на который мы не можем повлиять, — это тепло. Более высокие температуры могут значительно увеличить риск проблем с сердцем.Он предупредил о симптомах, на которые следует обратить внимание, которые могут сигнализировать о проблеме с сердцем, связанной с жарой.Жара нагружает сердечно-сосудистую систему, расширяя кровеносные сосуды, увеличивая частоту сердечных сокращений и вызывая потерю жидкости и электролитов через потоотделение.Это может привести к стрессу для сердца, повышению артериального давления и нарушению кровообращения.Ключевым моментом является предотвращение обезвоживания.Поддержание здоровья сердца при высоких температурах требует особого выбора диеты. Отдайте предпочтение гидратирующим продуктам, таким как богатые водой фрукты и овощи, которые обеспечивают необходимые питательные вещества и помогают балансу жидкости.Выбирайте нежирные источники белка, такие как рыба, птица и бобовые, чтобы поддерживать здоровье мышц и снизить потребление насыщенных жиров. Цельные зерна, такие как лебеда и коричневый рис, обеспечивают устойчивую энергию и клетчатку, улучшая уровень холестерина.Напряженные физические нагрузки, нагружающие сердечно-сосудистую систему, такие как интенсивные тренировки или поднятие тяжестей, должны быть сведены к минимуму. Чрезмерное употребление алкогольных напитков может привести к обезвоживанию организма и перегрузке сердца, поэтому крайне важна умеренность.Пропуск приемов пищи или употребление в пищу продуктов с высоким содержанием сахара, натрия или тяжелых жирных продуктов может усугубить обезвоживание и негативно повлиять на здоровье сердца.Ранее МедикФорум писал о вреде трансжиров.

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