Врач Андреева: размер талии определяет ваш риск сердечно-сосудистых заболеваний

«Избыточный вес или ожирение повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний. (и состояния, включая диабет 2 типа). Индекс массы тела (ИМТ) — это способ определить, страдаете ли вы избыточным весом или страдаете ожирением. Как правило, ИМТ 25 или выше означает, что у вас может быть избыточный вес, а ИМТ 30 или выше классифицируется как ожирение», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Почему форма тела имеет значение

«Избыточный вес вокруг талии повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, высокого кровяного давления, диабета и инсульта. Как правило, ваше здоровье подвергается «повышенному» риску, если вы мужчина с талией более 94 см или женщина с талией более 80 см».

Найдите нижнюю часть ребер и верхнюю часть бедер.

Поместите рулетку вокруг талии на полпути между ними — это будет чуть выше пупка.

Убедитесь, что он туго затянут, но не впивается в кожу.

Выдохните естественным образом и снимите мерки.

Проведите измерение еще раз, чтобы быть уверенным.

"Общие симптомы сердечных заболеваний включают боль в груди и одышку. Если вы испытываете симптомы и беспокоитесь о своем сердце или своем весе, вам следует поговорить с врачом общей практики", - советует терапевт Андреева.





Сердечные и сердечно-сосудистые заболевания являются одной из основных причин смерти в Великобритании, на их долю приходится около четверти всех смертельных случаев.Существует ряд факторов, которые могут повысить риск их возникновения, например, высокий уровень холестерина и высокое кровяное давление.Хотя есть явные признаки того, что у вас есть проблемы с сердцем, такие как боли в груди, у некоторых людей симптомы могут не проявляться, что увеличивает вероятность серьезной неотложной медицинской помощи. Но есть простой тест, который вы можете провести дома, чтобы определить, подвержены ли вы риску сердечных заболеваний.По словам врача-терапевта, измерение окружности талии является хорошим индикатором вашего здоровья.Но ИМТ — не единственный показатель риска сердечно-сосудистых заболеваний.В общем, лишний вес в средней части означает, что у вас слишком много висцерального жира. Это жир, хранящийся вокруг внутренних органов, таких как ваша печень и поджелудочная железа.Висцеральный жир производит токсины, которые влияют на работу вашего тела. Вашему телу труднее использовать гормон инсулин, который контролирует уровень глюкозы (сахара) в крови. Это может привести к диабету 2 типа. Слишком много глюкозы в крови может повредить артерии и увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний».Ранее МедикФорум писал о вреде трасжиров и в мясе и молочных продуктов.

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