Онколог Марьенко: цирроз печени во многих случаях приводит к раку

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боль в боку

Развитие цирроза тесно связано с подверженностью раку печени, предупредила онколог Анастасия Марьенко.

Онколог Марьенко рассказала в интервью, что в последние годы заметно выросло количество людей, умирающих от последствий цирроза печени, причем этот мрачный тренд наблюдается в развитых странах мира. Большинство случаев цирроза (до 80 процентов) вызываются вирусными гепатитами и злоупотреблением алкоголем.

«Цирроз печени представляет собой хроническое заболевание, при котором печеночная ткань разрушается и замещается рубцами, что приводит к нарушению функций этого органа», - напомнила медик в беседе с «Известиями».

Марьенко проинформировала о симптомах, которые могут указывать на развитие цирроза.
  • Слабость.
  • Сонливость.
  • Потеря аппетита.
  • Тошнота.
  • Дискомфорт и болезненность под правым ребром
  • Вздувшийся из-за скопившейся жидкости живот.
  • Отеки ног.
  • Желтуха.
  • Кожный зуд.
  • Одышка.
Врач-онколог заявила, что цирроз печени во многих случаях приводит к раку.

«В 80% случаев цирроз становится основной причиной развития гепатоцеллюлярной карциномы — одной из наиболее распространенных злокачественных опухолей печени».

Остальные случаи этого рака печени могут быть следствием инфицирования вирусными гепатитами B или C, алкоголизма, ожирения печени, добавила специалист.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что затрудненное мочеиспускание у мужчин может предвещать развитие рака предстательной железы.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Анастасия Марьенко
Анастасия Марьенко
Здоровье
врач-онколог
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Теги : цирроз печени, рак печени, Анастасия Марьенко
Онколог Марьенко: цирроз печени во многих случаях приводит к раку
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