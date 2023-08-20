Онколог Марьенко: цирроз печени во многих случаях приводит к раку
Развитие цирроза тесно связано с подверженностью раку печени, предупредила онколог Анастасия Марьенко.
Онколог Марьенко рассказала в интервью, что в последние годы заметно выросло количество людей, умирающих от последствий цирроза печени, причем этот мрачный тренд наблюдается в развитых странах мира. Большинство случаев цирроза (до 80 процентов) вызываются вирусными гепатитами и злоупотреблением алкоголем.
«Цирроз печени представляет собой хроническое заболевание, при котором печеночная ткань разрушается и замещается рубцами, что приводит к нарушению функций этого органа», - напомнила медик в беседе с «Известиями».
Марьенко проинформировала о симптомах, которые могут указывать на развитие цирроза.
- Слабость.
- Сонливость.
- Потеря аппетита.
- Тошнота.
- Дискомфорт и болезненность под правым ребром
- Вздувшийся из-за скопившейся жидкости живот.
- Отеки ног.
- Желтуха.
- Кожный зуд.
- Одышка.
«В 80% случаев цирроз становится основной причиной развития гепатоцеллюлярной карциномы — одной из наиболее распространенных злокачественных опухолей печени».
Остальные случаи этого рака печени могут быть следствием инфицирования вирусными гепатитами B или C, алкоголизма, ожирения печени, добавила специалист.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что затрудненное мочеиспускание у мужчин может предвещать развитие рака предстательной железы.
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Анастасия Марьенко
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врач-онколог
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