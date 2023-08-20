Онколог Марьенко: цирроз печени во многих случаях приводит к раку

«Цирроз печени представляет собой хроническое заболевание, при котором печеночная ткань разрушается и замещается рубцами, что приводит к нарушению функций этого органа», - напомнила медик в беседе с «Известиями».

Слабость.

Сонливость.

Потеря аппетита.

Тошнота.

Дискомфорт и болезненность под правым ребром

Вздувшийся из-за скопившейся жидкости живот.

Отеки ног.

Желтуха.

Кожный зуд.

Одышка.

«В 80% случаев цирроз становится основной причиной развития гепатоцеллюлярной карциномы — одной из наиболее распространенных злокачественных опухолей печени».

Онколог Марьенко рассказала в интервью, что в последние годы заметно выросло количество людей, умирающих от последствий цирроза печени, причем этот мрачный тренд наблюдается в развитых странах мира. Большинство случаев цирроза (до 80 процентов) вызываются вирусными гепатитами и злоупотреблением алкоголем.Марьенко проинформировала о симптомах, которые могут указывать на развитие цирроза.Врач-онколог заявила, что цирроз печени во многих случаях приводит к раку.Остальные случаи этого рака печени могут быть следствием инфицирования вирусными гепатитами B или C, алкоголизма, ожирения печени, добавила специалист.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что затрудненное мочеиспускание у мужчин может предвещать развитие рака предстательной железы.

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