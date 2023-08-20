Эндокринолог Гуреева: эти 7 фруктов действительно улучшают обмен веществ

Фрукты так хороши для обмена веществ

Ягоды – поддерживают стабильный уровень сахара в крови

"Ягоды не только очень полезны, особенно черника и малина насыщают вас особенно надолго, одновременно ускоряя обмен веществ. В остальном они содержат высокую концентрацию полифенолов, положительно влияющих на сжигание жира", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

Яблоки – легко усваиваются

"Они помогают уменьшить повреждение клеток и бороться с воспалением. Это может положительно сказаться на обмене веществ".

Гранат – хороший противовоспалительный эффект

Апельсины - много витамина С

"Благодаря высокому содержанию витамина С апельсины идеально подходят для борьбы с жиром на животе и бедрах, так как этот витамин увеличивает сжигание жира на 30 процентов".

Груши – употреблять в меру

"Стабильный уровень сахара в крови важен для эффективного регулирования обмена веществ".

Грейпфруты – предотвращают воспаление

Авокадо — много пользы для здоровья

"Они снижают уровень сахара и холестерина в крови и защищают от тяги к еде, потому что дольше сохраняют чувство сытости".

Диета играет важную роль в обмене веществ. Как хорошо, что есть фрукты, питательные вещества которых могут дать реальный импульс метаболизму.Активный обмен веществ имеет решающее значение дляи благополучия. Он влияет на то, как организм перерабатывает питательные вещества, производит энергию и удаляет отходы.От сочных ягод до созревших на солнце апельсинов и сладких груш, эти фрукты не только вкусны, но и богаты жизненно важными питательными веществами. Они также обладают антиоксидантными свойствами.Благодаря низкому содержанию калорий и большому количеству клетчатки ягоды поддерживают стабильный уровень сахара в крови и дольше сохраняют чувство сытости.Яблоки содержат пектин. Водорастворимая клетчатка может улучшить пищеварение. Яблоки, в частности, легко усваиваются и обладают обезвоживающим эффектом.Яблоки содержат различные антиоксиданты, такие как флавоноиды и витамин С.Гранаты содержат много минералов, витаминов и антиоксидантов, особенно полифенолов. Эти антиоксиданты могут помочь нейтрализовать вредные свободные радикалы в организме и уменьшить повреждение клеток.Они регулируют обмен веществ и могут купировать воспалительные процессы в организме. Кроме того, гранаты низкокалорийны.Кроме того, витамин С играет решающую роль в производстве коллагена, белка, важного для поддержания тканей, в том числе мышц. Хорошо функционирующий метаболизм зависит от хорошо сохранившейся ткани и хорошо функционирующего восстановления мышц после физической активности.Как и яблоки, груши также содержат водорастворимое вещество пектин. Клетчатка также помогает пищеварению, поддерживает здоровую функцию кишечника и помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови.Грейпфруты содержат различные, такие как витамин С, флавоноиды и каротиноиды. Они могут помочь нейтрализовать вредные свободные радикалы и уменьшить повреждение клеток.Это может уменьшить воспалительные процессы, которые могут повлиять на обмен веществ. Грейпфрут также содержит горькие вещества, которые полезны для пищеварения и могут помочь вам похудеть.Хотя авокадо содержит много жира, он приносит пользу для здоровья благодаря полиненасыщенным жирным кислотам.Ранее МедикФорум писал о трасжирах в мясе и молочных продуктов.

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