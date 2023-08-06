Нутрициолог Строков назвал фрукты, которые снижают уровень сахара в крови

Особенно рекомендуются ягоды, яблоки, авокадо, цитрусовые и киви. Их низкий гликемический индекс и высокое содержание клетчатки помогают снизить сахар.





"Вы должны умеренно употреблять фрукты, особенно если у вас уже есть проблемы с сахаром в крови", - говорит врач-нутриуиолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Сахар в крови под контролем: фрукты, которые естественным образом регулируют

"Выбирайте разные виды фруктов, чтобы получить пользу от различных питательных веществ, и сочетайте их со здоровым образом жизни, который включает в себя регулярные физические упражнения и употребление достаточного количества воды".

Яблоки - классика: старое доброе яблоко не зря является популярным фруктом. Яблоки содержат пектин, растворимую клетчатку, которая положительно влияет на уровень сахара в крови.

старое доброе яблоко не зря является популярным фруктом. Яблоки содержат пектин, растворимую клетчатку, которая положительно влияет на уровень сахара в крови. Авокадо — особый фрукт: авокадо — уникальный фрукт, потому что он состоит в основном из полезных жиров. Эти жиры помогают регулировать уровень сахара в крови и способствуют чувству сытости. Содержащиеся в нем пищевые волокна также поддерживают стабильность уровня сахара в крови.

авокадо — уникальный фрукт, потому что он состоит в основном из полезных жиров. Эти жиры помогают регулировать уровень сахара в крови и способствуют чувству сытости. Содержащиеся в нем пищевые волокна также поддерживают стабильность уровня сахара в крови. Цитрусовые - свежие и сочные: клетчатка замедляет пищеварение и, следовательно, всасывание сахара в кровь.

клетчатка замедляет пищеварение и, следовательно, всасывание сахара в кровь. Киви — зеленая витаминная бомба: киви — настоящий кладезь питательных веществ и имеет низкий гликемический индекс. Он содержит витамин С, витамин К, клетчатку и антиоксиданты, которые могут помочь регулировать уровень сахара в крови.

киви — настоящий кладезь питательных веществ и имеет низкий гликемический индекс. Он содержит витамин С, витамин К, клетчатку и антиоксиданты, которые могут помочь регулировать уровень сахара в крови. Ягоды - маленькие энергетические комплексы: ягоды не только вкусны, но и богаты клетчаткой и антиоксидантами. Клубника, малина, черника и ежевика имеют низкий гликемический индекс, что означает, что они медленно повышают уровень сахара в крови. Клетчатка в ягодах замедляет усвоение сахара, что поддерживает стабильный уровень сахара в крови.

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