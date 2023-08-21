Кардиолог Панова: опасные причины отека ног включают тромбоз и болезни сердца

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отек ног

Кардиолог Анна Панова рассказала об отеке ног как симптоме опасных патологий.

Отекшие ноги – распространенная проблема. Врач-кардиолог Анна Панова сообщила в беседе с «МедикФорум», что возникать такой отек может по целому ряду причин, от задержки жидкости в тканях после долгого дня до серьезного заболевания. Одной из наиболее опасных причин отека ног является ТГВ, тромбоз глубоких вен – состояние, при котором в сосудах таза, бедер или голеней образуются сгустки крови – тромбы.

«Если такой тромб отрывается, он может попасть в легкие и заблокировать поступающий в них кровоток. Это чревато развитием легочной эмболии, очень серьезного, угрожающего жизни нарушения», - рассказала врач Панова.

Также отек конечностей может быть следствием венозной недостаточности, характеризуемой варикозным расширением вен и накоплением жидкости в ногах. Кроме того, опасные причины отекших ног включают болезни сердца, почек или печени.

«Скопление жидкости в тканях тела может сигнализировать, что его органы тела не работают должным образом», - заявила кардиолог.

По словам врача, отеки ног могут указывать на застойную сердечную и почечную недостаточность, а также на неспособность печени выполнять функцию главного фильтра организма.

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