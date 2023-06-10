Кардиолог Панова: ноги могут отекать из-за жаркой погоды или болезней

слабость сердечной мышцы (сердечная недостаточность)

инфекционное заболевание

воспаление

опухоль

нарушение обмена веществ

диабет

болезни почек

заболевания печени

заболевание щитовидной железы

лишний вес

недостаток упражнений

тромбоз

расстройство пищевого поведения

злоупотребление алкоголем

прием лекарства (неправильное использование диуретиков или слабительных).

«Люди с диабетом или проблемами с внутренними органами, такими как печень и почки, часто страдают от дисбаланса белков, минеральных дисбалансов и дисбалансов воды, ведущего к отекам. Если вы испытываете длительные отеки ступней, голеней или лодыжек, необходимо обратиться к врачу», - отметила кардиолог Панова.

В жаркую погоду многие могут замечать у себя опухшие ноги, становящиеся такими из-за отеков, то есть задержки жидкости. Отек рассматривается врачами как тип венозного заболевания, относящегося к той же категории, что и сосудистые звездочки или варикозное расширение вен, – об этом кардиолог Панова рассказала в беседе с «МедикФорум».По словам врача, отеки ног в более теплые или жаркие дни часто возникают после долгого сидения, например, когда человек несколько часов работал сидя. Такая отечность обычно не вызывает беспокойства. Она появляется из-за того, что под действием тепла расширяются кровеносные сосуды и замедляется движение крови.Однако ноги могут отекать не только из-за жаркой погоды, существуют и другие причины, которые варьируются от ожирения до широкого спектра болезней.Какие патологии могут скрываться за отеками ног:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему возникают судороги ног во сне у взрослых людей.

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