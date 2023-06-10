Кардиолог Панова: ноги могут отекать из-за жаркой погоды или болезней

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отек ног

Кардиолог Анна Панова: сердечная недостаточность, нарушение обмена веществ, диабет – отекшие ноги могут объясняться разными патологическими причинами.

В жаркую погоду многие могут замечать у себя опухшие ноги, становящиеся такими из-за отеков, то есть задержки жидкости. Отек рассматривается врачами как тип венозного заболевания, относящегося к той же категории, что и сосудистые звездочки или варикозное расширение вен, – об этом кардиолог Панова рассказала в беседе с «МедикФорум».

По словам врача, отеки ног в более теплые или жаркие дни часто возникают после долгого сидения, например, когда человек несколько часов работал сидя. Такая отечность обычно не вызывает беспокойства. Она появляется из-за того, что под действием тепла расширяются кровеносные сосуды и замедляется движение крови.

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Однако ноги могут отекать не только из-за жаркой погоды, существуют и другие причины, которые варьируются от ожирения до широкого спектра болезней.

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Какие патологии могут скрываться за отеками ног:
  • слабость сердечной мышцы (сердечная недостаточность)
  • инфекционное заболевание
  • воспаление
  • опухоль
  • нарушение обмена веществ
  • диабет
  • болезни почек
  • заболевания печени
  • заболевание щитовидной железы
  • лишний вес
  • недостаток упражнений
  • тромбоз
  • расстройство пищевого поведения
  • злоупотребление алкоголем
  • прием лекарства (неправильное использование диуретиков или слабительных).
«Люди с диабетом или проблемами с внутренними органами, такими как печень и почки, часто страдают от дисбаланса белков, минеральных дисбалансов и дисбалансов воды, ведущего к отекам. Если вы испытываете длительные отеки ступней, голеней или лодыжек, необходимо обратиться к врачу», - отметила кардиолог Панова.

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Теги : отекшие ноги, причины нарушения, Анна Панова
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