Кардиолог Панова: ноги могут отекать из-за жаркой погоды или болезней
Кардиолог Анна Панова: сердечная недостаточность, нарушение обмена веществ, диабет – отекшие ноги могут объясняться разными патологическими причинами.
В жаркую погоду многие могут замечать у себя опухшие ноги, становящиеся такими из-за отеков, то есть задержки жидкости. Отек рассматривается врачами как тип венозного заболевания, относящегося к той же категории, что и сосудистые звездочки или варикозное расширение вен, – об этом кардиолог Панова рассказала в беседе с «МедикФорум».
По словам врача, отеки ног в более теплые или жаркие дни часто возникают после долгого сидения, например, когда человек несколько часов работал сидя. Такая отечность обычно не вызывает беспокойства. Она появляется из-за того, что под действием тепла расширяются кровеносные сосуды и замедляется движение крови.
Однако ноги могут отекать не только из-за жаркой погоды, существуют и другие причины, которые варьируются от ожирения до широкого спектра болезней.
Какие патологии могут скрываться за отеками ног:
- слабость сердечной мышцы (сердечная недостаточность)
- инфекционное заболевание
- воспаление
- опухоль
- нарушение обмена веществ
- диабет
- болезни почек
- заболевания печени
- заболевание щитовидной железы
- лишний вес
- недостаток упражнений
- тромбоз
- расстройство пищевого поведения
- злоупотребление алкоголем
- прием лекарства (неправильное использование диуретиков или слабительных).
«Люди с диабетом или проблемами с внутренними органами, такими как печень и почки, часто страдают от дисбаланса белков, минеральных дисбалансов и дисбалансов воды, ведущего к отекам. Если вы испытываете длительные отеки ступней, голеней или лодыжек, необходимо обратиться к врачу», - отметила кардиолог Панова.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему возникают судороги ног во сне у взрослых людей.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий