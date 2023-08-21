Гинеколог Коледова: кофе может усугублять неприятные симптомы ПМС у женщин

«Кофеин может нарушать гормональный баланс и даже усугублять неприятные симптомы ПМС», - отметила медик, ссылаясь на проводившиеся исследования.

«В период после овуляции и перед менструацией женщины становятся более чувствительными к колебаниям уровня сахара в крови из-за повышенного уровня гормона прогестерона. То есть, становятся более чувствительными к воздействию кофеина, способного вызывать такие колебания», - поделилась медик.

Чашка ароматного и вкусного кофе утром может обеспечить заряд бодрости и хорошего настроения, однако во время менструации этот напиток может способствовать ухудшению самочувствия у женщин – об этом в интервью «МедикФорум» сообщила врач-гинеколог Татьяна Коледова.По словам врача, женщинам, которые испытывают ПМС – ухудшение физического и психологического самочувствия в связи с менструацией – лучше избегать употребления кофе в этот период. Коледова объяснила: кофеин вызывает повышение уровня гормона кортизола, который выделяется в стрессовых ситуациях. При этом в крови повышаются уровни глюкозы и затем инсулина, что приводит к колебаниям уровня сахара в крови, сначала взлетающего, а потом падающего. Такие колебания способствуют перепадам настроения, сильной усталости, головным болям, а также усиливают типичные симптомы ПМС, включая перепады настроения, бессонницу, тревогу, боли и спазмы в животе.В период ПМС вместо кофе женщинам лучше пить травяные напитки – например, из мелиссы или листьев малины, зеленого овса, говорит эксперт. Если же отказаться от кофе не получается, пить его следует только после еды – не на голодный желудок. В противном случае в организме произойдет резкое повышение уровня кортизола, чреватое неприятными последствиями.Ранее портал MedikForum.ru писал о распространенной пищевой привычке , сокращающей людям жизнь.

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