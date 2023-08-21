Врач Белова: усталость и боли в конечностях могут указывать на слишком высокий сахар

«Если вы часто чувствуете усталость и вялость, это может быть связано с высоким уровнем сахара в крови».

Знать свой уровень сахара в крови следует всем взрослым людям, особенно после 40 лет. Но зачастую он проверяется только при подозрении на заболевание диабетом. Между тем, если содержание сахара в крови выходит за пределы нормы, организм может «подсказывать» об этом, – сообщила в интервью для «МедикФорум» врач Александра Белова.Следующие изменения в состоянии тела должны заставить вас насторожиться, подчеркнула терапевт.При избытке сахара в крови организм начинает вводить его излишки с мочой – из-за этого возрастает потребность в туалете, причем как днем, так и ночью. Интенсивная потеря влаги, в свою очередь, способствует сильной жажде.. Высокий уровень сахара в крови делает ее гуще, что замедляет кровоток. Чтобы добраться до места назначения, ему требуется больше времени, в результате чего клетки не получают необходимые им питательные вещества достаточно быстро. Это и вызывает усталость.Внезапное помутнело зрение, возникающие проблемы с чтением или какие-либо другие неблагополучные изменения в зрении могут указывать на диабетическую ретинопатию, которая развивается в тесной связи с гипергликемией.Слишком высокий уровень сахара в крови вызывает повреждение нервов, известное как диабетическая невропатия. Ее развитие сопряжено с различными неприятными ощущениями в конечностях – покалыванием, болью, жжением, онемением.По словам терапевта Беловой, некоторые исследования свидетельствуют, что гипергликемия может негативно влиять на когнитивные функции – например, ухудшать процессы мышления, запоминания. Многие ученые считают, что с высоким сахаром в крови связаны возрастной упадок мозга и развитие деменции.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, при каких проблемах со здоровьем отекают ноги.

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