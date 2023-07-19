Терапевт Белова: четыре привычки в еде увеличивают вес женщинам после 40 лет

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соленья

Терапевт Александра Белова: чтобы избежать появления лишних килограммов после 40 лет, нужно отказаться от поздних приемов пищи и контролировать соль.

После 40 лет тело теряет мышечную массу, а метаболизм замедляется – это способствует тому, что тело быстрее прибавляет в весе и обрастает жиром там, где совсем бы не хотелось. Терапевт Белова отметила в беседе с «МедикФорум», что женщинам после 40 лет нужно помнить: их организм перерабатывает пищу уже не так, как в 20 или 30 лет. Некоторые сохранившиеся привычки в еде увеличивают вес женщинам после 40 лет – вот поему от них лучше избавиться.

Поздние приемы пищи. Поскольку с возрастом обмен веществ работает медленнее, стоит пересмотреть свои походы к холодильнику в поздние вечерние часы и ночью. По словам Беловой, между ужином и сном должны пройти 3-4 часа без всяких перекусов. Чтобы к ночи не разыгрывался аппетит, следует избегать быстрых углеводов во второй половине дня и за ужином, чтобы стабилизировать уровень сахара в крови.

Бокал вина за ужином. Не стоит практиковать эту привычку каждый день, говорить терапевт. После 40 лет организм все менее эффективно перерабатывает алкоголь – это означает, что выпивка существеннее увеличивает риск ожирения печени.

Сладкое и мучное. Александра Белова подчеркнула, что после 40 лет усвоение простых углеводов особенно тесно связано с отложением жира в теле. Если женщины не смогут справиться с привычкой есть продукты, содержащие сахар и белую муку и не содержание клетчатку, их полноту можно считать неминуемой.

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Любовь к соленому. Многие женщины старше 40 лет становятся склонными к задержке воды и отечности – это лишь одна из причин есть меньше соли  Белова уточнила, что некоторые исследования показали, что избыток соли способствует замедлению метаболизма и накоплению жира в брюшной полости.

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