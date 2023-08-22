Врач Захарова: ешьте баклажаны, чтобы похудеть и снизить давление

Если вы ищете полезный овощ, вам следует обратить внимание на баклажаны. Баклажаны являются хорошим источником питательных веществ, потому что они богаты витаминами, клетчаткой и минералами.









Если вы хотите придерживаться сбалансированной диеты, баклажаны — хороший выбор. Они оказывают противовоспалительное и антиоксидантное действие.

Но у фиолетовых или черных баклажанов есть и другие преимущества, а именно их можно приготовить разными способами и они низкокалорийны. Фрукты-овощи подходят не только в качестве сырой пищи.

Вот почему баклажаны такие полезные

"Эти овощи очень хорошо сочетаются со средиземноморскими блюдами, будь то вареные, приготовленные на пару, жареные или приготовленные на гриле. Он приносит много пользы для здоровья, поэтому баклажаны должны чаще появляться в вашем меню", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

"Вот почему баклажаны также являются хорошим выбором в качестве диетического средства для похудения", - утверждает Захарова.





Витамины и минералы

Антоцианы

"Другие овощи содержащие антоцианы: красная капуста, красный лук, красный редис, фиолетовая цветная капуста, фиолетовая кукуруза".

Вкус баклажан может не сразу вас убедить, потому что вкус полезного продукта для похудения довольно мягкий, а иногда и горчит.: баклажаны с высоким содержанием клетчатки и низким содержанием калорий - всего 20 килокалорий на 100 граммов. Это означает, что баклажаны насыщают вас и улучшают пищеварение, но они не сделают вас толстыми, поскольку на 90 процентов состоят из воды.Баклажан также содержитБлагодаря высокому содержанию калия и меньшему количеству кальция и магния паслен также обеспечивает вас важными минералами. Употребляя в пищу баклажаны, вы делаете что-то хорошее не толькопоскольку плодоовощ обладает противовоспалительным и антиоксидантным действием.Согласно исследованию антоцианы, содержащиеся в баклажанах, также должны оказывать положительноеЭто большое преимущество, особенно для диабетиков. Растительные вещества все чаще встречаются в пурпурной кожуре овоща.АнтоцианыУчастники исследования с гипертонией принимали различные экстракты и препараты из антоциансодержащих растений. Исследование показало, что наблюдалось последовательное снижение артериального давления.: раньше сырые баклажаны не рекомендовалисьОднако из-за более новых пород этот показатель относительно низок, и поэтому риск отравления спелых баклажанов не особенно высок. Но так как сырые баклажаны не особенно вкусны, вам следует избегать их в салатах.Ранее МедикФорум писал о пользе гречки и пшенной каши.

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