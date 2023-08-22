Онколог Борзяница: судороги и нарушение координации могут быть признаками рака мозга

«Рак мозга может иметь серьёзные последствия, поскольку этот орган отвечает за множество важных функций, включая речь, память, двигательные навыки и мышление» - отметил врач, беседуя с «Лайфом».

«Аналогично другим онкологическим заболеваниям, рак головного мозга может не иметь симптомов в начале развития. Нередко его находят при обследованиях по поводу заболеваний, не связанных с онкологией», - поделился медик.

головная боль;

судороги;

возникновение слабости или онемения в конечностях;

нарушение координации;

проблемы со зрением и речью;

нарушения памяти;

расстройство личности.

Онколог Борзяница рассказал в интервью об особенностях такого опасного заболевания как рак головного мозга.Борзяница добавил, что заболевание может начаться и достаточно долго развиваться бессимптомно.В тех случаях, когда признаки рака мозга все же возникают, они часто оказываются неспецифичными. Этими же симптомами проявляются и другие заболевания, которые не являются онкологическими. Так, например, признаками рака мозга могут быть судороги и нарушение координации.Онколог перечислил возможные симптомы рака мозга:Появление этих нарушений требует обращения к врачу, подчеркнул специалист.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие заболевания могут долго развиваться бессимптомно.

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