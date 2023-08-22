Онколог Борзяница: судороги и нарушение координации могут быть признаками рака мозга
Врач-онколог Станислав Борзяница развитие рака мозга может долго происходить без каких-либо симптомов.
Онколог Борзяница рассказал в интервью об особенностях такого опасного заболевания как рак головного мозга.
«Рак мозга может иметь серьёзные последствия, поскольку этот орган отвечает за множество важных функций, включая речь, память, двигательные навыки и мышление» - отметил врач, беседуя с «Лайфом».
Борзяница добавил, что заболевание может начаться и достаточно долго развиваться бессимптомно.
«Аналогично другим онкологическим заболеваниям, рак головного мозга может не иметь симптомов в начале развития. Нередко его находят при обследованиях по поводу заболеваний, не связанных с онкологией», - поделился медик.
В тех случаях, когда признаки рака мозга все же возникают, они часто оказываются неспецифичными. Этими же симптомами проявляются и другие заболевания, которые не являются онкологическими. Так, например, признаками рака мозга могут быть судороги и нарушение координации.
Онколог перечислил возможные симптомы рака мозга:
- головная боль;
- судороги;
- возникновение слабости или онемения в конечностях;
- нарушение координации;
- проблемы со зрением и речью;
- нарушения памяти;
- расстройство личности.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие заболевания могут долго развиваться бессимптомно.
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Станислав Борзяница
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