Онколог Борзяница: судороги и нарушение координации могут быть признаками рака мозга

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сканирование мозга

Врач-онколог Станислав Борзяница развитие рака мозга может долго происходить без каких-либо симптомов.

Онколог Борзяница рассказал в интервью об особенностях такого опасного заболевания как рак головного мозга.

«Рак мозга может иметь серьёзные последствия, поскольку этот орган отвечает за множество важных функций, включая речь, память, двигательные навыки и мышление» - отметил врач, беседуя с «Лайфом».

Борзяница добавил, что заболевание может начаться и достаточно долго развиваться бессимптомно.

«Аналогично другим онкологическим заболеваниям, рак головного мозга может не иметь симптомов в начале развития. Нередко его находят при обследованиях по поводу заболеваний, не связанных с онкологией», - поделился медик.

В тех случаях, когда признаки рака мозга все же возникают, они часто оказываются неспецифичными. Этими же симптомами проявляются и другие заболевания, которые не являются онкологическими. Так, например, признаками рака мозга могут быть судороги и нарушение координации.

Онколог перечислил возможные симптомы рака мозга:
  • головная боль;
  • судороги;
  • возникновение слабости или онемения в конечностях;
  • нарушение координации;
  • проблемы со зрением и речью;
  • нарушения памяти;
  • расстройство личности.
Появление этих нарушений требует обращения к врачу, подчеркнул специалист.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие заболевания могут долго развиваться бессимптомно.

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Станислав Борзяница
Станислав Борзяница
Здоровье
врач-онколог
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