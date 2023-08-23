Онколог Воробьев назвал признак рака, вызванный едой – плюс 3 симптома, которые нельзя пропустить
Врач-онколог рассказал МедикФорум о "красных флажках", сигнализирующих об опухоли.
Если у вас рак, могут возникнуть проблемы с желудком.
«Дискомфорт или вздутие живота, всегда вызванные едой, должны быть оценены медицинским работником», — сказал врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
К его советам следует отнестись еще более серьезно, когда дискомфорт и вздутие живота заставляют вас есть меньше и худеть. Обычно такой дискомфорт, всегда вызванный приемом пищи, является признаком рака кишечника.
Боль в животе также может быть признаком рака кишечника, а также любой боли или уплотнения в области желудка.
«Хотя это, скорее всего, доброкачественная опухоль, она может указывать на злокачественный рост», — сказал доктор Воробьев. «Имея это в виду, у вас всегда должны быть новые шишки или шишки, которые увеличились в размерах, и их должен проверять ваш терапевт».
Два других признака рака кишечника, которые нельзя пропустить, связаны с привычками кишечника.
«Одним из потенциальных индикаторов рака кишечника является любое существенное изменение в ваших привычках к испражнениям, которые могут варьироваться от человека к человеку», — сказал онколог.
Например, испражнения чаще, чем обычно, или стул более жидкий и жидкий. Это, скорее всего, связано с внешним фактором, таким как стресс, употребление большего количества клетчатки или изменение диеты.
«Но стоит провериться, если проблема не исчезнет».
Также обратите внимание на то, что выходит из вас, прежде чем покраснеть, поскольку пятна крови в кале могут быть признаком растущей опухоли.
«Если вы заметили кровь в стуле и не страдаете геморроем, это может быть предупреждающим знаком о том, что что-то не так», — заявил Воробьев.
Обычно врач попросит вас просто предоставить ему образец стула, и он проведет фекальный иммунохимический тест (FIT), чтобы обнаружить любую скрытую кровь в вашем стуле. Это поможет им оценить, является ли проблема раком кишечника или другой проблемой.
Четыре тревожных признака рака кишечника:
- Изменения в работе кишечника
- Кровь в стуле
- Боль в животе
- Боль или шишка.
Симптомы рака желудка также могут быть связаны с приемом пищи.
Например:
- Затрудненное глотание (дисфагия)
- Необъяснимая потеря веса
- Боль в животе
- Расстройство желудка (диспепсия), которое не проходит
- Ощущение сытости после еды небольшого количества
- Потеря аппетита
Раннее выявление — один из лучших способов повысить ваши шансы на выживание при раке кишечника. И хотя разговоры о ваших какашках – или привычках кишечника – могут показаться неловкими, врачи готовы выслушать вас конфиденциально и без осуждения.
Диагностическая беседа позволит провести необходимые тесты и вылечить вас как можно быстрее и эффективнее.
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