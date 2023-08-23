Онколог Воробьев назвал признак рака, вызванный едой – плюс 3 симптома, которые нельзя пропустить

«Дискомфорт или вздутие живота, всегда вызванные едой, должны быть оценены медицинским работником», — сказал врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

«Хотя это, скорее всего, доброкачественная опухоль, она может указывать на злокачественный рост», — сказал доктор Воробьев. «Имея это в виду, у вас всегда должны быть новые шишки или шишки, которые увеличились в размерах, и их должен проверять ваш терапевт».

«Одним из потенциальных индикаторов рака кишечника является любое существенное изменение в ваших привычках к испражнениям, которые могут варьироваться от человека к человеку», — сказал онколог.

«Но стоит провериться, если проблема не исчезнет».

«Если вы заметили кровь в стуле и не страдаете геморроем, это может быть предупреждающим знаком о том, что что-то не так», — заявил Воробьев.

Изменения в работе кишечника

Кровь в стуле

Боль в животе

Боль или шишка.

Затрудненное глотание (дисфагия)

Необъяснимая потеря веса

Боль в животе

Расстройство желудка (диспепсия), которое не проходит

Ощущение сытости после еды небольшого количества

Потеря аппетита

Если у вас рак, могут возникнуть проблемы с желудком.К его советам следует отнестись еще более серьезно, когда дискомфорт и вздутие живота заставляют вас есть меньше и худеть. Обычно такой дискомфорт, всегда вызванный приемом пищи, является признаком рака кишечника.Боль в животе также может быть признаком рака кишечника, а также любой боли или уплотнения в области желудка.Два других признака рака кишечника, которые нельзя пропустить, связаны с привычками кишечника.Например, испражнения чаще, чем обычно, или стул более жидкий и жидкий. Это, скорее всего, связано с внешним фактором, таким как стресс, употребление большего количества клетчатки или изменение диеты.Также обратите внимание на то, что выходит из вас, прежде чем покраснеть, поскольку пятна крови в кале могут быть признаком растущей опухоли.Обычно врач попросит вас просто предоставить ему образец стула, и он проведет фекальный иммунохимический тест (FIT), чтобы обнаружить любую скрытую кровь в вашем стуле. Это поможет им оценить, является ли проблема раком кишечника или другой проблемой.Раннее выявление — один из лучших способов повысить ваши шансы на выживание при раке кишечника. И хотя разговоры о ваших какашках – или привычках кишечника – могут показаться неловкими, врачи готовы выслушать вас конфиденциально и без осуждения.Диагностическая беседа позволит провести необходимые тесты и вылечить вас как можно быстрее и эффективнее.Ранее МедикФорум писал об оттенке моче, говорит о проблемах с почками.

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