Онколог Воробьев назвал 4 симптома рака кишечника, которые нельзя пропустить

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Онколог Воробьев назвал 4 симптома рака кишечника, которые нельзя пропустить


Онколог поделился пятью предупреждающими знаками, которые нельзя пропустить.


«Одним из потенциальных индикаторов рака кишечника является любое существенное изменение в ваших привычках к дефекации, которые могут варьироваться от человека к человеку», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Старайтесь следить за своим стулом, например, если ваш стул постоянно более жидкий, и увеличилась ли его частота.



4 симптома рака кишечника, которые появляются за годы до постановки диагноза - онколог Воробьев



«Если вы замечаете кровь в стуле и не страдаете от геморроя, это может быть предупреждающим признаком того, что что-то не так».

Боль в животе также может быть признаком рака кишечника, особенно если дискомфорт или вздутие живота «всегда вызваны едой». Если боль в желудке становится достаточно неприятной, чтобы удерживать вас от еды, и вы теперь теряете вес из-за этого, доктор настоятельно рекомендует записаться на прием к врачу.


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«Также увас может быть боль или уплотнение в желудке или заднем проходе».


Четыре признака рака кишечника:
  • Необычные привычки кишечника
  • Кровь в стуле
  • Боль в животе
  • Уплотнения

Раннее выявление — один из лучших способов увеличить ваши шансы на выживание при раке кишечника.



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