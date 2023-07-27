Онколог Воробьев назвал 4 симптома рака кишечника, которые нельзя пропустить

«Одним из потенциальных индикаторов рака кишечника является любое существенное изменение в ваших привычках к дефекации, которые могут варьироваться от человека к человеку», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

«Если вы замечаете кровь в стуле и не страдаете от геморроя, это может быть предупреждающим признаком того, что что-то не так».

«Также увас может быть боль или уплотнение в желудке или заднем проходе».

Необычные привычки кишечника

Кровь в стуле

Боль в животе

Уплотнения

Старайтесь следить за своим стулом, например, если ваш стул постоянно более жидкий, и увеличилась ли его частота.Боль в животе также может быть признаком рака кишечника, особенно если дискомфорт или вздутие живота «всегда вызваны едой». Если боль в желудке становится достаточно неприятной, чтобы удерживать вас от еды, и вы теперь теряете вес из-за этого, доктор настоятельно рекомендует записаться на прием к врачу.Раннее выявление — один из лучших способов увеличить ваши шансы на выживание при раке кишечника.Ранее МедикФорум писал о симптомах больной печени.

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