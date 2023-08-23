«В осенний период возрастают риски распространения гриппа, ОРВИ и COVID-19».

«Если чувствуем, что заболеваем, надеваем маску, чтобы не заражать окружающих. Она актуальна тогда, когда мы не очень себя чувствуем, начинаем кашлять, чтобы не распространять инфекцию», – поделилась эксперт с «Москвой 24».

Специалисты Роспотребнадзора констатировали:Поскольку до наступлении осени остаются считанные дни, врачи советуют россиянам готовиться к перепаду температур и похолоданию, а также к наступлению периода когда болеть сезонными инфекциями начнет все больше людей. Терапевт Надежда Чернышова напомнила в интервью о том, что одним из осенних заболеваний, помимо простуды, станет коронавирусная инфекция. Одним из способов ее профилактики является тщательная личная гигиена, сказала медик. Терапевт посоветовала реже бывать в многолюдных местах, следить за прикосновениями рук к поверхностям общего пользования и чаще их мыть.Также врач Чернышова рассказала, когда нужно надевать маску для профилактики COVID-19.Помимо этого врач Черныщова порекомендовала «подкармливать» иммунитет, употребляя в пищу сейчас, пока есть возможность, больше свежих растительных продуктов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ухудшение самочувствия в период магнитных бурь тесно связано с наличием хронических болезней.

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