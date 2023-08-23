Врач Ярцева: на магнитные бури реагируют люди с сосудистыми заболеваниями

«Человек подвижный, регулярно занимающийся спортом, не должен испытывать какие-то изменения. Те, у кого старые хрупкие сосуды, у кого хронические сосудистые заболевания, могут ощущать сонливость, слабость, головные боли».

«Не употреблять алкоголь и не курить – это бьет по сосудам, не злоупотреблять сладким, выпивать достаточно воды», - дополнила рекомендации специалистка.

Накануне началась магнитная буря, которая продлится до 26 августа, об этом говорят данные российских астрономов. Многие люди в эти дни могут почувствовать негативные изменения в своем самочувствии, хотя врач Ирина Ярцева утверждает: подобная чувствительность к атмосферным и погодным явлениям не является патологией.По словам медика, появление негативных симптомов в связи с магнитными бурями является следствием плохого состояния сосудов – их изношенности, слабости, плохой эластичности, подверженности спазмам. На магнитные бури реагируют люди с сосудистыми заболеваниями, заявила Ярцева, беседуя с «Лентой.ру».Для снижения чрезмерной чувствительности к погодным колебаниям, следует тренировать организм, помогать телу оставаться в тонусе. Терапевт порекомендовала выполнять упражнения, следить за весом, чаще вставать со стула, больше двигаться, чаще ходить пешком, совершать регулярные прогулки на свежем воздухе.Ярцева обратила внимание на то, что к плохому самочувствию в магнитные бури бывают склонны люди с гипертонией. Но если гипертоники принимают лекарства в соответствии указаниями лечащего врача, негативное влияние бурь снижается.Ранее портал MedikForum.ru писал о причинах , вызывающих утром скачки кровяного давления.

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