Врач Козлова назвала среди ошибок в приеме лекарств от давления несоблюдение времени

«Некоторые люди не соблюдают время приема медикаментов, но принимать препараты необходимо согласно рекомендациям врача в установленное время, так как учитывается суточная вариабельность давления», - сказала эксперт aif.ru.

параллельное употребление алкогольных напитков;

отказ от использования мочегонных препаратов;

подсчет дозировки лекарства в половинках таблеток, а не в миллиграммах.

Одной из таких ошибок врач назвала в интервью самовольное прекращение употребления лекарств, назначенных лечащим специалистом. Козлова отметила, что при возникновении побочных эффектов необходимо оперативно обращаться к врачу – возможно, понадобиться изменить дозировку препарата или заменить его. Но многие люди просто бросают прием лекарств и все.Также среди ошибок в приеме лекарств от давления врач Козлова назвала несоблюдение времени и графика их использования. Она подчеркнула, что определенное время приема препарата назначается медиками совсем не зря, так как кровяное давление склонно меняться в течение дня.Козлова добавила, что для борьбы с повышенным давлением и гипертонией следует употреблять исключительно назначенные врачом лекарства, а не средства, рекомендованные кем-то их близких. Самодеятельность в этом вопросе – еще одна распространенная ошибка, которая может иметь самые тяжелые последствия.Помимо этих врачом были названы и другие ошибки в приеме лекарств от давления:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что люди, жалующиеся на ночные судороги , часто страдают от синдрома беспокойных ног.

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