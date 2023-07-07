«На фоне стресса и криза встречаются случаи, что сразу или с небольшим интервалом принимают несколько препаратов. Из-за аддитивного (дополнительного эффекта) давление может резко падать. Гипотония так же опасна, как и гипертония», - констатировал кардиолог в беседе с порталом Pravda.Ru.

«Пациент с хронической гипертонией должен регулярно принимать препараты. это снижает риск скачкообразного повышения артериального давления. Плановые препараты надо принимать регулярно и при кризе одноразово принимать дополнительный препарат», - посоветовал эксперт.

В интервью кардиолога Мамедова были перечислены ошибки, совершаемые гипертониками в обстоятельствах, когда они пытаются добиться снижения давления. Артериальное давление, как известно, «подскакивает» в моменты волнений, при гипертоническом кризе. Бывает так, что напуганные ростом АД люди принимают избыточное количество гипотензивных препаратов. Врач Мамедов назвал прием сразу нескольких лекарств одной из ошибок гипертоников.Также Мамедов указал на несовместимость некоторых лекарств для снижения давления.В тех случаях, когда повышение давления происходит неоднократно в течение дня, кардиолог посоветовал исследовать вместе с лечащим врачом, что является причиной таких периодических скачков. В то же время следует аккуратно принимать те гипотензивные препараты, которые уже были назначены. Отказ от их регулярного использования при улучшении самочувствия тоже является ошибкой, допускаемой гипертониками.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие люди начинают страдать от частых головных болей летом.

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