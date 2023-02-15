Как понять, что болит именно сердце, и почему это важно знать: кардиолог

находились в верхней части живота и нижней части грудной клетки

возникали при ходьбе

проходили в покое

имели небольшую продолжительность.

за грудиной

на высоте нагрузки

может быть жгучей или давящей.

быстро проходит при прекращении нагрузки.

быстрая положительная реакция на нитроглицерин.

боль локализована широко – пальцем ее не покажешь.

боль слева – в области боковой поверхности грудной клетки

боль, возникающая после нагрузки (через минуты, или, тем более, часы). длительные боли, продолжающиеся от 10 минут

колющие боли (типичны для межрёберной невралгии)

боли ноющие, леденящие, пощипывающие (кардионевроз)

реакция на нитроглицерин, наступающая через 5-10 минут для стенокардии нехарактерна

точечная боль (типична для невралгии).

Это важный вопрос, поскольку именно боли в сердце могут указывать на серьёзное, опасное для жизни заболевании. Правильное отношение к заболеванию может спасти жизнь и предотвратить инфаркт.Стенокардия, или «грудная жаба» — внезапный приступ давящей боли в области сердца. Сопровождается слабостью, чувством страха, потливостью. Это заболевание, вызванное атеросклерозом одного или нескольких сосудов сердца.Доктор рассказал про 60-летнюю пациентку, которая жаловалась на изжогу. Как выяснилось, дело было вовсе не в повышенной кислотности желудка, а в серьезных проблемах с сердцем.После назначенных исследований она поверглась стентированию правой коронарной артерии, что, в конечном итоге, спасло ей жизнь.Жалуясь на изжогу, женщина сказала, что она возникает у неё только при быстрой ходьбе на расстояние примерно метров 300. При остановке «изжога» практически сразу проходила. Еда на появление этого симптома не влияла, только физнагрузка.По словам доктора, все четыре характеристики указывают на стенокардию. Именно для нее типично ощущение жжения или сдавливания.Длительный приступ стенокардии может вызвать сердечную недостаточность и инфаркт, что представляет прямую угрозу жизни. Ее нельзя вылечить, но можно контролировать, чтобы не допустить ухудшения.Когда нужно вызывать скорую при приступе стенокардии? Скорая помощь понадобится, если приступ длится более 10 минут и не проходит от нитроглицерина, либо боль стала сопровождаться новыми и необычными симптомами (отдает в челюсть, шею, необычно сильная и т. п.).Разница между стенокардией и инфарктом: в случае стенокардии поток крови быстро восстанавливается, боль проходит, а в сердце не возникает необратимых повреждений.Читайте также: Как снять отек с ног за пару минут: простой способ от доктора Шишонина

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