Эпидемиолог Пшеничная: этой осенью больше чем коронавируса нужно опасаться гриппа

«Осенью повышается риск заражения опасными вирусами, в том числе корью и гриппом», - заявила доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева.

«Россиянам не стоит опасаться всплеска заболеваемости коронавирса, он стал менее вирулентным по сравнению с предыдущими штаммами», - отметила Пшеничная.

«угрозу для россиян может представлять вирус кори – инфекции, способной вызывать рассеянный склероз и другие опасные заболевания центральной нервной системы».

Врачи советуют россиянам готовиться к наступающему сезону осенних инфекций.По словам заместителя директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, с которой побеседовала врач-телеведущая, этой осенью больше чем коронавируса нужно опасаться гриппа. Короавирус превратился в «простую сезонную инфекцию».Говоря о гриппе, эпидемиолог сообщила о большой вероятности того, что осенью придет новый вариант штамма гриппа H1N1. Заражение им особенно для детей, которые при гриппе подвергаются риску летального исхода в большей степени, чем взрослые. Опасными последствиями ожидаемого варианта гриппа являются пневмония, тромбоз легочных сосудов, дыхательная недостаточность.Кроме того, добавила эпидемиолог Пшеничная,Врачи порекомендовали жителям страны пройти вакцинацию.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что для поддержки иммунитета очень полезно есть бананы

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