Терапевт Андреева рассказала как справиться с симптомами простуды домашними средствами

Вы заметили первые симптомы простуды? Врач-терапевт объясняет, какие домашние средства могут помочь вам сейчас и когда целесообразно посещение врача.



Домашние средства от простуды? Вы должны принять это к сведению

На протяжении нескольких поколений были опробованы и проверены домашние средства для борьбы с неприятными симптомами простуды. Они предлагают естественную альтернативу лекарствам, отпускаемым без рецепта, и часто могут быть столь же эффективными.



Но помните: если симптомы сохраняются или ухудшаются, вам всегда следует обратиться к врачу.

Травяные чаи – натуральные помощники

Прием жидкости необходим во время болезни.





"Теплые напитки, например травяные чаи, очень полезны, особенно при простуде. Они не только помогают успокоить раздраженные слизистые оболочки (внутренние слои кожи), но также разжижают выделения в бронхах (дыхательных путях) и носу", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.





В зависимости от ваших симптомов существуют различные чаи, которые могут помочь:

При ангине и сухом, сухом кашле: облепиха, алтей и мальва

облепиха, алтей и мальва От кашля: коровяк

коровяк При перегруженных дыхательных путях: корень солодки, примула и первоцвет

корень солодки, примула и первоцвет Для стимулирования выработки слизи: бузина и липовый цвет

бузина и липовый цвет При воспалении и боли: имбирь

имбирь Для стимулирования иммунной системы: ромашка

ромашка При гриппе: женьшень



"А если вас мучает тошнота, имбирь, тмин, перечная мята, мелисса и анис — ваши лучшие союзники".



Ингаляции – опыт глубокого дыхания

Ингаляции — популярное домашнее средство от кашля и заложенности носа. Вдыхание водяного пара может помочь разжижить слизь и облегчить дыхание. Вот простое руководство:



1. Наполните кастрюлю или миску горячей водой.

2. Склоните голову над водой.

3. Накройте полотенцем голову и чашу, чтобы пар оставался внутри.

4. Глубоко вдыхайте пар в течение 10–15 минут.



Вы также можете добавить тимьян или ромашку для повышения потенции. Внимание: если у вас проблемы с кожей или глазами, вам следует заранее проконсультироваться с врачом.





Сладкий помощник: мед от простуды

Мед обладает антибактериальными и противовирусными свойствами, и уже давно известно, что он облегчает симптомы простуды.





"Чайная ложка меда поможет успокоить горло и уменьшить кашель. Просто выпейте или смешайте с любимым чаем".

Домашние средства от простуды: обертывания для телят от лихорадки

Если у вас внезапно поднялась температура, которая часто является побочным эффектом гриппа, воспользуйтесь традиционным домашним средством обертывания икр. Причина, по которой в нашем организме повышается температура при гриппе или простуде, довольно проста: оно хочет бороться с захватчиками, такими как вирусы гриппа.





Но зачем нам вообще снижать высокую температуру? Потому что некоторые защитные механизмы нашего организма работают более эффективно при повышении температуры.





"При определенных заболеваниях, таких как проблемы с кровообращением или неврологические заболевания, рекомендуется сначала проконсультироваться с врачом".

Больное горло? Полоскания и компрессы могут помочь

Если простуда сопровождается болью в горле, решением может стать полоскание горла чаем. Представьте, что вы можете просто «проглотить» свою боль.

"Это особенно хорошо работает с такими чаями, как подорожник, шалфей или ромашка".



Помимо полоскания горла, облегчение могут принести теплые или холодные обертывания шеи. Интересно, что повысить эффективность обертываний можно с помощью таких добавок, как творог или лимон.