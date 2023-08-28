Температура воздуха в спальне 20-25 градусов делает сон наиболее качественным

«В температурном диапазоне 20-25 градусов сон оказывается наиболее эффективным и безмятежным. Если температура будет выше или ниже, то качество сна снизится», - приводится мнение исследователей в журнале Journal Science of the Total Environment (JSTE).

«Если сон при 20 градусах оказался самым длительным, то при повышении ночной температуры до 30 градусов сон был самым беспокойным»

Институт исследований старения имени Хинды и Артура Маркуса поделился выявленными данными о влиянии температуры на качество ночного сна. Научные специалисты смогли определить, насколько тепло или прохладно должно быть в комнате, где спят взрослые людиСообщается, что в ходе испытаний участвовали люди возрастом от 65 лет, носившие на своем теле датчики в течение полутора лет и заполнявшие специальные опросники.Ученые установили, что наиболее негативно на качество сна влияет жара.Авторы исследования отметили, что качественный сон имеет большое значение для здоровья взрослых людей. Его ухудшение способствует развитию когнитивных проблем, ассоциируемых со старческим слабоумием.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что развитие бессонницы после 40 лет может сигнализировать о психическом расстройстве

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