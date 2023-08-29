Нефролог Бобкова: боль в спине возникает лишь при немногих почечных болезнях

«Первичные почечные заболевания не всегда имеют яркие клинические проявления и могут протекать бессимптомно – без отеков, крови в моче и подъема артериального давления», - сообщила врач aif.ru.

«Лишь небольшой спектр патологий почек может протекать с болью в пояснице: острый пиелонефрит, мочекаменная болезнь, острый гломерулонефрит, поликистозная болезнь почек, опущение или тромбоз почки», - сказала врач-нефролог.

Нефролог Бобкова предупредила в интервью, что возникающие заболевания почек всегда лучше выявлять до появления каких-то внешних симптомов, тем более что они часто отсутствуют.Также нефролог Бобкова отметила, что боль в спине возникает лишь при немногих почечных болезнях, хотя ее обычно называют в числе явных маркеров почечных патологий. По мнению медика, данному симптому приписывается избыточное значение – боли в пояснице могут возникать по самым разным причинам, не обязательно в связи с почками.Бобкова добавила, что существуют группы риска – лица, предрасположенные к болезням почек. Это люди, у которых имеются гипертония, сахарный диабет, ожирение, хронические сердечные нарушения или проблемы с печенью, пожилые люди. Им специалистка посоветовала выполнять скрининг, выявляющий хроническую болезнь почек.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что причиной резкого повышения кровяного давления могут быть проблемы с мочевым пузырем.

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