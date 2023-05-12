Нефролог Корсева: отеки ног и лица могут быть внешними признаками болезни почек

285 Фото: https://ru.freepik.com/premium-photo/kidney-disease-chronic-kidney-disease-ckd-doctor-hold-model-to-study-and-treat-in-hospital_41078096.htm#query=kidneys&position=39&from_view=search&track=sph
почка

Нефролог Екатерина Корсева назвала внешние проявления болезни почек.

Нефролог Шаталина объяснила, как определить проблемы с почками по внешнему виду


Врач Корсева проинформировала в интервью, что главный внешний признак почечных заболеваний – это отеки конечностей и области под глазами. Медик отметила, что сбой в работе этого органа способствует задержке жидкости, поскольку именно почки отвечают за удаление из крови лишней влаги. Конечно, не каждый отек лица, который можно наблюдать утром в зеркале, обуславливается именно болезнью почек. Однако постоянно возникающие отеки являются тревожным сигналом и требуют обращения к врачу, поделилась эксперт.

Попытки худеть на мочегонных препаратах могут довести до инсульта


«Задуматься о визите к нефрологу стоит, если отеки преследуют вас постоянно вне зависимости от рациона, и при этом сопровождаются быстрой утомляемостью и частыми периодами слабости», - констатировала нефролог Екатерина Корсева.

Также, беседуя с «Газетой.Ru», врач перечислила другие возможные при почечных патологиях проявления.
  • Боль, дискомфорт в области таза поясницы.
  • Изменившиеся цвет, консистенция, запах мочи.
  • Участившиеся позывы к мочеиспусканию.
  • Ухудшение состояния кожи: зуд, сухость, чувство стянутости.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему может плохо работать кишечник.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Екатерина Корсева
Екатерина Корсева
Здоровье
врач-нефролог, кандидат медицинских наук
Читать MedikForum.ru в
Эндокринолог Остапенко: на какие проблемы со здоровьем указывают отеки?
Врач-нефролог Козина назвала симптомы нездоровых почек
Какие отеки могут говорить о проблемах с почками: врач Кашух
Теги : болезни почек, признаки болезней, Екатерина Корсева