Нефролог Корсева: отеки ног и лица могут быть внешними признаками болезни почек
Нефролог Екатерина Корсева назвала внешние проявления болезни почек.
Врач Корсева проинформировала в интервью, что главный внешний признак почечных заболеваний – это отеки конечностей и области под глазами. Медик отметила, что сбой в работе этого органа способствует задержке жидкости, поскольку именно почки отвечают за удаление из крови лишней влаги. Конечно, не каждый отек лица, который можно наблюдать утром в зеркале, обуславливается именно болезнью почек. Однако постоянно возникающие отеки являются тревожным сигналом и требуют обращения к врачу, поделилась эксперт.
«Задуматься о визите к нефрологу стоит, если отеки преследуют вас постоянно вне зависимости от рациона, и при этом сопровождаются быстрой утомляемостью и частыми периодами слабости», - констатировала нефролог Екатерина Корсева.
Также, беседуя с «Газетой.Ru», врач перечислила другие возможные при почечных патологиях проявления.
- Боль, дискомфорт в области таза поясницы.
- Изменившиеся цвет, консистенция, запах мочи.
- Участившиеся позывы к мочеиспусканию.
- Ухудшение состояния кожи: зуд, сухость, чувство стянутости.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Екатерина Корсева
Здоровье
врач-нефролог, кандидат медицинских наук
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