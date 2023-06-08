Врач Кашух: кетчуп и горчица относятся к наиболее вредным соусам

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хотдог с кетчупом

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух объяснила, как вредит фигуре и здоровью употребление готовых соусов.

Медик предостерегла в интервью от увлечения майонезом, кетчупом и горчицей – привычка «улучшать» с их помощью еду негативно сказывается на организме. В частности, Кашух обратила внимание на то, каким высококалорийным продуктом является майонез: 100 граммов этого соуса дают более 600 ккал. Людям, которым необходимо похудеть, от майонеза лучше отказаться (как и тем, кто более диабетом или имеет проблему ожирения печени).

«Если вкус майонеза нравится и отказываться от этого продукта совсем не хочется, лучше приготовить его самостоятельно, заменив при этом подсолнечное масло на оливковое», – поделилась врач с «Газетой.Ru».

Также Кашух посоветовала с осторожностью использовать кетчуп. Эксперт назвала соус вредным из-за добавления сахара. При нарушениях углеводного обмена продукт должен быть исключен из рациона. Вдобавок, магазинные кетчупы часто «обогащаются» красителями или консервантами, негативно воздействующими на кишечную микрофлору.

«Много сахара содержится и в других соусах: соевом, хойсине – китайском «аналоге» барбекю, ранче».

К наиболее вредным соусам врач отнесла любимую многими горчицу. Кашух сообщила, что горчица является аллергеном, к тому же при наличии некоторых заболеваний соус является противопоказанным. В  списке этих болезней патологии органов ЖКТ, гипертония, болезни почек, сердечно-сосудистые заболевания.

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Врач порекомендовала изучать состав любого готового соуса при его покупке.

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«Большое количество жира, сахара, красителей и ароматизаторов вредно и для фигуры, и для здоровья», - резюмировала эксперт.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты полезны для ежедневного употребления.

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Екатерина Кашух
Екатерина Кашух
ЗОЖ
врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
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