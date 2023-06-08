Врач Кашух: кетчуп и горчица относятся к наиболее вредным соусам

«Если вкус майонеза нравится и отказываться от этого продукта совсем не хочется, лучше приготовить его самостоятельно, заменив при этом подсолнечное масло на оливковое», – поделилась врач с «Газетой.Ru».

«Много сахара содержится и в других соусах: соевом, хойсине – китайском «аналоге» барбекю, ранче».

«Большое количество жира, сахара, красителей и ароматизаторов вредно и для фигуры, и для здоровья», - резюмировала эксперт.

Медик предостерегла в интервью от увлечения майонезом, кетчупом и горчицей – привычка «улучшать» с их помощью еду негативно сказывается на организме. В частности, Кашух обратила внимание на то, каким высококалорийным продуктом является майонез: 100 граммов этого соуса дают более 600 ккал. Людям, которым необходимо похудеть, от майонеза лучше отказаться (как и тем, кто более диабетом или имеет проблему ожирения печени).Также Кашух посоветовала с осторожностью использовать кетчуп. Эксперт назвала соус вредным из-за добавления сахара. При нарушениях углеводного обмена продукт должен быть исключен из рациона. Вдобавок, магазинные кетчупы часто «обогащаются» красителями или консервантами, негативно воздействующими на кишечную микрофлору.К наиболее вредным соусам врач отнесла любимую многими горчицу. Кашух сообщила, что горчица является аллергеном, к тому же при наличии некоторых заболеваний соус является противопоказанным. В списке этих болезней патологии органов ЖКТ, гипертония, болезни почек, сердечно-сосудистые заболевания.Врач порекомендовала изучать состав любого готового соуса при его покупке.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты полезны для ежедневного употребления.

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