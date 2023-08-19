Гастроэнтеролог Кашух: простые углеводы помогают организму при серьезных нагрузках

«Молекулярная структура таких углеводов простая, поэтому организм быстро и легко их перерабатывает, и, как итог, резко повышается уровень сахара в крови, а затем так же резко снижается», - сообщила Кашух «Лайфу».

«Ошибочно считать, что простые углеводы исключительно вредны. В составе полезных продуктов, например овощей, фруктов, молока, они принесут организму пользу», - отметила гастроэнтеролог.

Эксперт Кашух напомнила в интервью, что простыми углеводами называются соединения молекул глюкозы или фруктозы. Их характерная особенность – сладкий вкус: Источники – сахар, фрукты, молоко, мед и сладости, выпечка, соки. Употребление простых углеводов оказывает влияние на уровень сахара в крови.Подобные колебания сахара в крови вызывают у человека чувство сильного, плохо контролируемого голода. Если они случаются часто, возникает риск развития такого состояния как инсулинорезистентность (потеря чувствительности клеток организма к инсулину), ведущая к развитию сахарного диабета второго типа.В то же время, предупредила Кашух, простые углеводы не следует считать априори вредными.Специалистка проинформировала, что простые углеводы помогают организму при серьезных нагрузках (особенно физических), истощении. По словам Кашух, углеводы следует сочетались с клетчаткой, полезными жирами и белками сочетать с полезным жиром, клетчаткой и белком – это помогает избежать резких всплесков сахара в крови.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление соли не затрудняет потерю веса.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.