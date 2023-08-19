Гастроэнтеролог Кашух: простые углеводы помогают организму при серьезных нагрузках
Гастроэнтеролог Екатерина Кашух: простые углеводы ошибочно считают исключительно вредными.
Эксперт Кашух напомнила в интервью, что простыми углеводами называются соединения молекул глюкозы или фруктозы. Их характерная особенность – сладкий вкус: Источники – сахар, фрукты, молоко, мед и сладости, выпечка, соки. Употребление простых углеводов оказывает влияние на уровень сахара в крови.
«Молекулярная структура таких углеводов простая, поэтому организм быстро и легко их перерабатывает, и, как итог, резко повышается уровень сахара в крови, а затем так же резко снижается», - сообщила Кашух «Лайфу».
Подобные колебания сахара в крови вызывают у человека чувство сильного, плохо контролируемого голода. Если они случаются часто, возникает риск развития такого состояния как инсулинорезистентность (потеря чувствительности клеток организма к инсулину), ведущая к развитию сахарного диабета второго типа.
В то же время, предупредила Кашух, простые углеводы не следует считать априори вредными.
«Ошибочно считать, что простые углеводы исключительно вредны. В составе полезных продуктов, например овощей, фруктов, молока, они принесут организму пользу», - отметила гастроэнтеролог.
Специалистка проинформировала, что простые углеводы помогают организму при серьезных нагрузках (особенно физических), истощении. По словам Кашух, углеводы следует сочетались с клетчаткой, полезными жирами и белками сочетать с полезным жиром, клетчаткой и белком – это помогает избежать резких всплесков сахара в крови.
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Екатерина Кашух
ЗОЖ
врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
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