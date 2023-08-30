Онколог Воробьев: этот признак рака поджелудочной железы появляется в 86% случаев

"Астения может быть тонким способом вашего тела предупредить вас о продолжающемся раке поджелудочной железы. Этот предупреждающий знак, также известный как физическая слабость, описывает недостаток энергии, которая может воздействовать на определенные части тела, а также на все тело. Этот симптом может охватывать части вашего тела, такие как руки и ноги, или поражать всю фигуру. Вы можете чувствовать слабость все время или большую часть времени, и выполнение повседневных дел может стать труднее", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

"В зависимости от положения раковой опухоли одним из «ранних» предупреждающих знаков может быть зуд. Зуд, или зуд кожи, описывает кожу, которая ощущается колючей и вызывает непреодолимую потребность ее почесать", - добавляет Воробьев.

Белки глаз или кожа желтеют (желтуха).

Более темная моча и более бледные фекалии, чем обычно.

Потеря аппетита или потеря веса без попыток.

Чувство усталости или отсутствия энергии.

Высокая температура, ощущение жара или дрожи.

Чувствовать или болеть.

Диарея, запор или другие изменения в стуле.

Боль в верхней части живота и спине, которая может усиливаться, когда вы едите или лежите, и уменьшаться, когда вы наклоняетесь вперед.

Симптомы расстройства желудка, такие как чувство вздутия живота.

Рак поджелудочной железы, характеризующийся в целом плохим прогнозом, является одним из самых разрушительных диагнозов, которые может получить каждый.Онкологи говорят, что этот тип рака имеет самый низкий уровень выживаемости среди всех распространенных видов рака.Этой мрачной статистике не способствует тот факт, что этот рак обычно не вызывает симптомов на ранних стадиях. Как только симптомы появляются, они часто поражают живот, где находится опухоль, но другие части вашего тела также могут вызывать тревогу.Астения считается одним из самых «частых» признаков рака поджелудочной железы.Осмотрев 185 участников, исследовательская группа обнаружила, что этот красный флаг нацелен на 86 процентов пациентов с этим заболеванием. Ученые получили данные о симптомах посредством личных бесед, при этом симптомы записывались лечащим врачом при поступлении в больницу.Ученые пришли к выводу, что «должное внимание» к предупреждающим признакам и симптомам может помочь выявить пациентов с раком поджелудочной железы на более ранней стадии, что является ключевым моментом при любом раке.Хотя подобные симптомы не гарантируют, что у вас рак поджелудочной железы, поскольку они могут быть вызваны другими доброкачественными заболеваниями, «важно» провериться у врача, советуют онколог.Ранее МедикФорум писал о пользе имбиря для профилактики рака.

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