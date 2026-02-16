Астения - распространенный симптом рака поджелудочной железы - 86% случаев

«Наиболее распространенным» признаком является астения. Астения описывает физическую слабость или нехватку энергии, которая может быть нацелена на определенные части тела, а также на все тело. Многие люди, страдающие раком поджелудочной железы испытывают это состояние. «Вы можете чувствовать себя слабым все время или большую часть времени, и вам может стать труднее заниматься повседневными делами. Плохой сон и проблемы с концентрацией внимания также связаны с астенией», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Что говорят исследования?

Характеризующийся в целом неблагоприятным прогнозом, рак поджелудочной железы является одним из худших диагнозов в группе онкологических заболеваний.Даже этот устойчивый виновник потенциально излечим, если вы поймаете его на ранней стадии.В то время как многие симптомы рака поджелудочной железы проявляются в вашем животе, где находится опухоль, другие части вашего тела также могут сообщить новости о страшном состоянии.Этот знак красного флажка может быть нацелен на части вашего тела, такие как руки и ноги, или на всю вашу фигуру.Астения была одним из наиболее «частых» признаков у 86% пациентов с раком поджелудочной железы в исследованиях. Набрав 185 участников, исследовательская группа приступила к изучению основных признаков и симптомов.Помимо астении, другие наиболее распространенные симптомы включали потерю аппетита (85 процентов), потерю веса (85 процентов), боль в животе (79 процентов) и холурию (59 процентов).Ранее МедикФорум писал о напитках, которые приводят к старению.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.