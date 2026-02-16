Астения - распространенный симптом рака поджелудочной железы - 86% случаев

1 568 Фото: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/6874383/
Астения - распространенный симптом рака поджелудочной железы - 86% случаев


Никто не оспаривает необходимость выявления рака поджелудочной железы как можно раньше, и знание того, какие признаки искать, может быть первым шагом.


Характеризующийся в целом неблагоприятным прогнозом, рак поджелудочной железы является одним из худших диагнозов в группе онкологических заболеваний.

Даже этот устойчивый виновник потенциально излечим, если вы поймаете его на ранней стадии. Астения может быть тонким способом вашего тела предупредить вас о продолжающемся раке поджелудочной железы.

В то время как многие симптомы рака поджелудочной железы  проявляются в вашем животе, где находится опухоль, другие части вашего тела также могут сообщить новости о страшном состоянии.

«Наиболее распространенным» признаком является астения. Астения описывает физическую слабость или нехватку энергии, которая может быть нацелена на определенные части тела, а также на все тело. Многие люди, страдающие раком поджелудочной железы испытывают это состояние. «Вы можете чувствовать себя слабым все время или большую часть времени, и вам может стать труднее заниматься повседневными делами. Плохой сон и проблемы с концентрацией внимания также связаны с астенией», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.


«Чувство жара и озноб» - перечислены ключевые признаки рака поджелудочной железы


Этот знак красного флажка может быть нацелен на части вашего тела, такие как руки и ноги, или на всю вашу фигуру.

Что говорят исследования?


Астения была одним из наиболее «частых» признаков у 86% пациентов с раком поджелудочной железы в исследованиях. Набрав 185 участников, исследовательская группа приступила к изучению основных признаков и симптомов.


Рак поджелудочной железы: первые заметные симптомы смертельной опухоли


Помимо астении, другие наиболее распространенные симптомы включали потерю аппетита (85 процентов), потерю веса (85 процентов), боль в животе (79 процентов) и холурию (59 процентов). 

Рак поджелудочной железы: частый ранний симптом болезни, который часто ингнорируют



Ранее МедикФорум писал о напитках, которые приводят к старению.

Астения - распространенный симптом рака поджелудочной железы - 86% случаев



Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Рак поджелудочной железы: признаки того, что у вас 10-ый по распространенности вид рака
Рак поджелудочной железы: «грызущий» признак, который сигналит об опухоли
Предупреждающий симптом рака поджелудочной железы - запах стула
Теги : симптомы рака поджелудочной железы, советы врачей, астения