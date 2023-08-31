Кардиолог Кореневич: повторяющийся стресс может быть главной причиной больного сердца

«Одним из основных провокаторов таких проблем является высокое давление. С одной стороны, это известно многим, но далеко не все понимают, почему это происходит», - поделилась Кореневич в Telegram.

«Повторяющиеся стрессовые ситуации – это не просто то, что "имеет место быть", а главная причина болезней сердца и сосудов, преждевременных смертей», - предупредила эксперт.

Кардиолог Кореневич рассказала о том, что чаще всего приводит к развитию сердечных патологий, включая инфаркт миокарда. По словам медика, их появление тесно связано с плохим состоянием сосудов, которые начинают «обрастать» атеросклеротическими бляшками, теряют эластичность и способность растягиваться, становятся хрупкими.Кардиолог подчеркнула, что развитие гипертонии, которой свойственны высокие показатели давления, происходит под влиянием многих факторов. В частности, таких как малоподвижность и сидячий образ жизни, лишний вес, курение и злоупотребление спиртным, постоянные перегрузки и отсутствие нормального отдыха.Кроме того, имеет значение то, как гипертоники принимают назначенные им лекарства. Анна Кореневич отметила, что многие люди вспоминают о таблетках только в моменты скачков давления и неважного самочувствия, но такая лекарственная терапия лишь вредит. Врач заявила, что при «ситуационном лечении» повышается риск опасных сосудистых осложнений и развития инсульта.Еще один важный фактор, определяющий здоровье сердца, – это стресс. Кардиолог рассказала, что многие люди воспринимают его как часть жизни, которая не зависит от их контроля. Между тем, со стрессом нужно учиться бороться, чтобы не допускать повторения, или необходимо лечить его последствия.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что сохранять здоровье сердца эффективно помогает употребление орехов.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.