Онколог Воробьев: прием добавок с витамином С и антиоксидантами способствуют развитию рака

"Обычные антиоксиданты, такие как витамин С, считаются безопасными при употреблении их с пищей, но дополнительные добавки теперь связаны с образованием новых кровеносных сосудов в опухолях. Команда исследователей обнаружила, что антиоксиданты активируют механизм, который заставляет раковые опухоли образовывать новые кровеносные сосуды, что удивительно, поскольку ранее считалось, что антиоксиданты обладают защитным эффектом", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев , комментируя исследование специально для МедикФорум.

«На самом деле, это может быть вредно для больных раком и людей с повышенным риском развития рака», - утверждает врач-онколог.

«Например, пациенты, чьи опухоли имеют высокий уровень BACH1, могут получить больше пользы от антиангиогенезной терапии, чем пациенты с низкими уровнями BACH1».

Шиповник

Клюква

Болгарский перец

Квашенная капуста

Черная смородина

Апельсины

Брокколи

Цветная капуста

Брюква

Крыжовник

Малина

Ученые обеспокоены витаминными и минеральными добавками.Новые кровеносные сосуды питают опухоли и могут помочь им расти и распространяться.Не нужно бояться антиоксидантов, содержащихся в обычной пище, но большинству людей не нужны их дополнительные количества.Команда обнаружила, что антиоксиданты снижают уровень свободных радикалов кислорода, но когда вводятся их дополнительные количества, снижение свободных радикалов активирует белок под названием BACH1. Затем это вызывает образование новых кровеносных сосудов, известное как ангиогенез.Было обнаружено, что витамин А, С, селен и цинк стимулируют образование новых кровеносных сосудов при опухолях рака легких. Ученые полагают, что эти результаты могут быть применимы ко всем видам рака и могут способствовать распространению рака.Исследование открывает двери для более эффективных способов предотвращения ангиогенеза в опухолях.Изучая опухоли легких, молочной железы и почек, исследователи обнаружили, что когда BACH1 активировался – либо за счет приема антиоксидантов, либо за счет сверхэкспрессии гена – образовывалось больше кровеносных сосудов. Тем не менее, эти кровеносные сосуды были очень чувствительны к ингибиторам ангиогенеза.Следующим шагом будет детальное изучение того, как уровни кислорода и свободных радикалов могут регулировать белок BACH1, и мы продолжим определять клиническую значимость наших результатов.Также будут проведены аналогичные исследования при других формах рака, таких как рак молочной железы, почек и кожи.Поскольку речь идет о добавках витамина С и других антиоксидантов, важно употреблять витамины с продуктами питания.Ранее МедикФорум писал о пользе яичной скорлупы для больных остеопорозом.

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