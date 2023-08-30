Врач Мухина: минеральные вещества яичной скорлупы защищают от развития остеопороза

«Нужно постоянно добавлять кальций в рацион, чтобы кости были крепкими и не происходило переломов».

«Яичная скорлупа – это источник фосфора, кальция, калия, железа и магния. Все находится в органическом виде, то есть в легко усваиваемом», – сказала эксперт.

«Употреблять нужно по чайной ложке в день. Можно обогатить ее лимонным соком», – поделилась врач-диетолог.

Врач-диетолог, Мухина проинформировала о том, что в яичной скорлупе содержится много минеральных веществ , защищающих от развития остеопороза – патологии костей, которые теряют плотность и прочность, становятся подверженными деформациям и переломам. По словам медика, эта проблема становится все более актуальной с возрастом, и в первую очередь для женщин, у которых при наступлении менопаузы кости становятся существенно более хрупкими.Марият Мухина объяснила «Москве 24»:Она отметила, что кальцием, как и другими минеральными веществами, насыщена яичная скорлупа.Мухина напомнила, что предварительно яичная скорлупа должна быть простерилизованной. Специалистка посоветовала для этого тщательно прогреть аккуратно промытую скорлупу в духовке – после этого ее можно перемолоть.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой вред наносит организму неправильный прием омега-3 и витамина D.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.