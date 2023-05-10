Риск смерти от рака снижается на 12% при приеме витамина D - онколог Воробьев

"Исследование показало, что ежедневный прием витамина D3 (форма витамина D) может снизить риск смерти от рака на 12 процентов. Потенциальные эффекты добавок витамина D и развитие или прогноз рака уже рассматривались в различных предыдущих работах. Исходя из текущих исследований, добавки с витамином D3, вероятно, не защищают от развития рака, но могут снизить вероятность смерти от рака", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев

Многие люди полагаются на ежедневные витаминные добавки для поддержания своего здоровья и благополучия.Некоторые питательные вещества жизненно важны, когда речь идет о том, чтобы наш организм функционировал в меру своих возможностей. Однако новое исследование предполагает, что это может даже помочь снизить вероятность смерти от рака.Эффект также был наиболее заметен, когда прием витамина D начинался до постановки диагноза рака.Регулярный прием в низких дозах связан с почти незначительным риском и очень низкой стоимостью». Ежедневная низкая доза от 400 до 4000 международных единиц, упомянутая в исследовании, соответствует диапазону стандартных добавок.Ранее МедикФорум писал о симптомах рака легких.

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