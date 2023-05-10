Риск смерти от рака снижается на 12% при приеме витамина D - онколог Воробьев
Ученые считают, что гормон, содержащийся в витамине D3, может «тормозить» рост опухоли.
Многие люди полагаются на ежедневные витаминные добавки для поддержания своего здоровья и благополучия.
Некоторые питательные вещества жизненно важны, когда речь идет о том, чтобы наш организм функционировал в меру своих возможностей. Однако новое исследование предполагает, что это может даже помочь снизить вероятность смерти от рака.
"Исследование показало, что ежедневный прием витамина D3 (форма витамина D) может снизить риск смерти от рака на 12 процентов. Потенциальные эффекты добавок витамина D и развитие или прогноз рака уже рассматривались в различных предыдущих работах. Исходя из текущих исследований, добавки с витамином D3, вероятно, не защищают от развития рака, но могут снизить вероятность смерти от рака", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев
Эффект также был наиболее заметен, когда прием витамина D начинался до постановки диагноза рака.
Регулярный прием в низких дозах связан с почти незначительным риском и очень низкой стоимостью». Ежедневная низкая доза от 400 до 4000 международных единиц, упомянутая в исследовании, соответствует диапазону стандартных добавок.
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