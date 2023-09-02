Врач Алехина: такое употребление кофе помагает предотвратить депрессию

"Депрессия и тревога были наименее распространены среди тех, кто выпивал две-три чашки в день. Это особенно справедливо для молотого и несладкого черного кофе, а также для кофе с молоком – в меньшей степени для растворимого кофе или кофе без кофеина, а также с добавлением сахара или искусственных подсластителей", - говорит врач-невролог Александра Алехина, комментируя исследование специально для МедикФорум.

Кофе как средство улучшения настроения

"Антидепрессивный эффект кофе можно объяснить и биологически. Кофеин стимулирует центральную нервную систему, способствует передаче дофамина и блокирует аденозиновые рецепторы в мозге: он активирует и повышает настроение. Другие, особенно противовоспалительные вещества в кофе, также могут способствовать антидепрессивному эффекту", - говорит Алехина.

Кофеин и тревожность

"Умеренное потребление кофе для предотвращения и преодоления тревоги и депрессии. Однако к совету следует отнестись с осторожностью: самолечение кофе может иметь неприятные последствия".

Многочисленные исследования показали, что кофеин оказывает антидепрессивное действие. Однако в большинстве случаев никакого различия по типу препарата не делалось.Ученые проанализировали данные более чем 145 000 взрослых, которые были опрошены в период с 2006 по 2010 год, а также в 2016 году. Почти 20 процентов заявили, что не пьют кофе, около 70 процентов - от одной до трех чашек, а остальные 10 процентов - более трех чашек в день.Оптимальное количество кофе может быть еще выше. В начале исследования они не страдали депрессией. У тех, кто выпивал хотя бы четыре чашки кофе в день, вероятность развития депрессии в последующие десять лет была меньше. Однако в других исследованиях эффект был менее выраженным.Даже если эти результаты получены в результате лонгитудинальных исследований, тип сбора данных фактически не позволяет сделать какие-либо выводы о причине и следствии. Вполне возможно, что другие жалобы, связанные с депрессией, например, хронические заболевания кишечника или желудка, ограничивают потребление.Предполагает причинно-следственную связь, так это зависимость «доза-реакция», которую смогли доказать некоторые исследования: с каждой чашкой кофе в день риск депрессии также снижается; в упомянутом метаанализе указано, например, на четыре процента на четверть литра, в других и того больше.Однако есть и другое, на первый взгляд парадоксальное, объяснение снижения риска тревожности у любителей кофе: кофеин может спровоцировать приступы паники. Люди, склонные к этому, часто осознают это и склонны пить меньше кофе. В их случае потребление кофе не снижает тревожность, а скорее тревога снижает потребление кофе.Эксперименты подтверждают эффект, вызывающий панику. Ученые сравнили действие кофеина с эффектом плацебо:но ни один — на плацебо. В среднем требовалось около пяти чашек кофе, чтобы вызвать панику.Среди здоровых людей из контрольной группы чуть менее двух процентов страдали приступами паники. Помимо прочего,– физический процесс, который может способствовать приступам паники.Ранее МедикФорум писал о вреде стресса для здоровья сердца.

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