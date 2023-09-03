7 малоизвестных симптомы диабета - проверьтесь у врача

"Диабет 2-го типа встречается гораздо чаще, чем 1-го типа – на его долю приходится около 90 процентов случаев. Обычно это вызвано такими факторами, как избыточный вес и недостаточная физическая нагрузка, хотя это также может быть наследственным", - говорит врач общей практики Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Увеличение грибковых инфекций/инфекций мочевыводящих путей.

Перепады настроения

Сухая кожа/изменения кожи

Фруктовое дыхание

Затуманивание зрения (диабетическая ретинопатия)

Эректильная дисфункция

Заболевания десен и плохое здоровье полости рта.





Стоит ли сразу обращаться за медицинской помощью?

«Это важно, поскольку симптомы диабета иногда могут довольно быстро перерасти в неотложную медицинскую помощь. Сахар в крови может либо упасть слишком низко, вызывая гипогликемию, либо стать слишком высоким, вызывая ДКА (диабетический кетоацидоз). Если не лечить эти чрезвычайные ситуации, они могут привести к смерти».

«Многие люди страдают диабетом 2 типа в течение многих лет, даже не осознавая этого, потому что ранние симптомы, как правило, носят общий характер или симптомы вообще отсутствуют».

Диабет — это изменяющее жизнь заболевание, которое обычно сохраняется на всю жизнь, из-за которого уровень сахара в крови становится слишком высоким.Точно не известно, что вызывает диабет 1 типа, но он возникает, когда иммунная система организма атакует и разрушает клетки, вырабатывающие инсулин. Если у вас диабет, важно, чтобы вам поставили диагноз как можно скорее, чтобы вы могли получить необходимое лечение и предотвратить ухудшение состояния.Как и во многих других заболеваниях, некоторые симптомы диабета более известны, чем другие.Врач рассказала о признаках диабета, которых следует опасаться. Она объяснила, что ранние симптомы диабета, на которые следует обратить внимание, включают:Доктор также перечислила «очевидные» признаки, такие какВрач рекомендовал при первой же возможности обратиться к терапевту, если вы заметите какие-либо признаки.В любом случае важно как можно быстрее регулировать уровень сахара и стабилизировать инсулин, разработав план диагностики и лечения. Если у вас возникнут какие-либо из упомянутых симптомов, вам необходимо обратиться к врачу и измерить уровень сахара в крови, чтобы проверить наличие диабета.В зависимости от типа диабета симптомы могут проявляться быстро или медленно.Диабет 1 типа может развиваться быстро, в течение недель или даже дней. Потеря веса часто встречается у людей с диабетом 1 типа, когда он впервые развивается и до начала лечения, но реже встречается у людей с диабетом 2 типа.Ранее МедикФорум писал о ночном дискомфорте в ногах.

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