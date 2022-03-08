Диабет 2 типа: ночной признак высокого уровня сахара в крови
В NHS говорят, что диабет 1 типа возникает, когда «иммунная система организма атакует и разрушает клетки, вырабатывающие инсулин». Между тем, диабет 2 типа возникает, когда «организм не вырабатывает достаточного количества инсулина или клетки организма не реагируют на инсулин».
Из этих двух форм диабета тип 2 является наиболее распространенным, составляя 90 процентов случаев. Существует третий тип, известный как гестационный диабет, но он поражает только беременных.
Одним из симптомов диабета 2 типа является мочеиспускание чаще, чем обычно. Этот симптом поднимает вас ночью. Другие симптомы диабета 2 типа включают: постоянное чувство жажды; чувство сильной усталости; похудение без усилий; зуд вокруг полового члена или влагалища; и повторяющиеся эпизоды тяги.
Кроме того, порезы или раны, заживающие дольше, и помутнение зрения также являются признаками заболевания.
Рекомендуется обратиться к врачу общей практики, если человек обеспокоен тем, что у него есть какие-либо признаки диабета 2 типа, или обеспокоен тем, что он подвергается более высокому риску развития этого заболевания.
Ряд факторов также может увеличить риск развития этого заболевания у человека, например, возраст старше 40 лет, наличие близкого родственника с диабетом, избыточный вес или ожирение, а также азиатское происхождение.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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