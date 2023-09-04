Употребление пива улучшает здоровье кишечника

"От полифенолов до клетчатки, некоторые ингредиенты золотого напитка могут стимулировать рост полезных кишечных бактерий. Интересно, что алкогольный напиток оказался даже более эффективным, чем пробиотики, если употреблять его в умеренных количествах. Пробиотики помогают восстановить здоровый микробиом кишечника и бороться с оставшимися вредными бактериями", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева, комментируя исследование специально для МедикФорум.

«Благодаря преобразованию субстратов пива, образованию биологически активных конечных продуктов и наличию микроорганизмов некоторые его компоненты оказывают «сходное» или даже большее действие, чем пробиотики».

«Когда потребление алкоголя контролируется в безопасных пределах, совокупное воздействие алкоголя и других компонентов метаболизма на кишечную флору заслуживает более всестороннего анализа», — говорит врач.

Будь то бокал вина за едой или пинта пива в местном пабе, британцы любят время от времени насладиться напитком.В то время как исследования уже давно показали, что алкоголь может быть плохой новостью для вашего здоровья, новые исследования теперь показывают, что случайные любители пива могут быть чем-то недовольныИсследование показало, что популярный напиток может укрепить иммунную систему вашего организма, принося пользу кишечнику.Скрытые в чайном грибе, кимчи, йогурте и т. д. микроорганизмы в последнее время стали популярны.Как давний ферментированный напиток, пиво богато многими незаменимыми аминокислотами, витаминами, микроэлементами и биологически активными веществами, которые участвуют в регуляции многих физиологических функций человека.Полифенолы в солоде и хмеле пива также являются важными активными соединениями, которые взаимодействуют в обоих направлениях с микробиомом кишечника.Исследовательская группа согласилась, что умеренное потребление пива оказывает благотворное влияние на иммунную систему по сравнению со злоупотреблением алкоголем или воздержанием.Однако исследователи также предупредили, что польза связана только с умеренным употреблением алкоголя.Риск смерти ниже у тех, кто пьет мало и умеренно, и увеличивается у тех, кто пьет сильно. Хотя это исследование подчеркивает положительные эффекты умеренного потребления пива, предыдущие исследования предупреждали о рисках, связанных с алкоголем.Было обнаружено, что чрезмерное употребление алкоголя повышает риск серьезных заболеваний, таких как болезни сердца, инсульт, заболевания печени и некоторые виды рака, предупреждаю врачи и исследователи.Поэтому как мужчинам, так и женщинам рекомендуется не регулярно выпивать более 14 единиц в неделю.Ранее МедикФорум писал о симптоме тяжелой стадии жировой болезни печени.

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