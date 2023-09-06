Стакан фруктового сока приводит к небольшому, но важному снижению артериального давления

"Новое исследование предполагает, что это может быть так же просто, как выпить небольшой стакан фруктового сока. Независимо от того, предпочитаете ли вы апельсин или яблоко, сладкий напиток может держать ваше кровяное давление под контролем, если вы выберете 100-процентный вариант", - говорит семейный врач Татьяна Захарова, комментируя исследование специально для МедикФорум.

"Наибольшая польза для артериального давления была связана с длительным употреблением от 50 до 150 мл стакана фруктового напитка в день. Однако употребление цельных фруктов, которые также содержат клетчатку, принесло еще большую пользу".

«Исследование показывает пользу для артериального давления от умеренного потребления 100-процентного фруктового сока, который содержит только натуральные сахара. Имеющиеся данные убедительно свидетельствуют о том, что фрукты и 100-процентный фруктовый сок в низких дозах приводят к небольшому значительному снижению артериального давления».

Высокое кровяное давление, также известное как гипертония, встречается примерно у каждого третьего взрослого жителя западных стран и России. Такая высокая распространенность вызывает беспокойство, поскольку гипертония может стать опасной основой для сердечных приступов и инсультов.К счастью, вы можете контролировать свое кровяное давление, читая свой диетический выбор.Основываясь на 93 предыдущих исследованиях, новое исследование оценило 12 различных сахаросодержащих продуктов, чтобы помочь понять, как выбор диеты влияет на гипертонию.Исследовательская группа обнаружила, что умеренное потребление фруктового сока приводит в среднем к «небольшому значительному снижению веса».Сок, содержащий только натуральный сахар, смог снизить систолическое кровяное давление на 3,7 мм рт. ст. — давление внутри артерий, когда сердце бьется. Причина, по которой популярный напиток может положительно влиять на гипертонию, заключается в содержании в нем витаминов и флавоноидов, которые оказывают защитное действие на сердечно-сосудистую систему и могут уменьшить воспаление .С другой стороны, эквивалентное потребление сахара из смеси источников сахара, включая колу, привело к среднему увеличению систолического артериального давления на 6,9 мм рт. ст.Кроме того, употребление фруктов может снизить вероятность возникновения кариеса.В целом, исследование подтверждает предыдущие данные о том, что ежедневное употребление стакана 100-процентного фруктового сока может снизить показатели артериального давления.Результаты показывают, что рекомендации общественного здравоохранения, направленные на помощь людям в профилактике и лечении гипертонии, должны различать натуральные и добавленные сахара, объясняет Захарова.Ранее МедикФорум писал о вреде фаст-фуда для иммунной системы.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.