Врач делится 3-мя главными изменениями в питании, которые снизят ваш холестерин

Перейти на масло авокадо

"Использовать масло авокадо вместо твердых жиров и продуктов с более высоким содержанием насыщенных жиров поможет контролировать уровень холестерина", - говорит врач-диетолог Малярова Ольга специально для МедикФорум.

Съешь немного черники

«Употребление 150 граммов черники ежедневно в течение шести недель было связано со статистически значимым снижением уровня общего холестерина (шесть процентов), плохого холестерина (семь процентов) и триглицеридов (27 процентов); а уровень хорошего холестерина вырос на шесть процентов», - сказала Малярова.

Увеличьте потребление клетчатки

«Волокна с более высокой вязкостью, такие как те, что содержатся в овсе, ячмене или подорожнике, по-видимому, оказывают более универсальное воздействие на наше здоровье, чем волокна из пшеницы и риса», - объясняет диетолог.

«Главное здесь — последовательность. Упражнения не обязательно должны быть высокой интенсивности или продолжительности, но желательно, чтобы их нужно было выполнять ежедневно», — сказала она.

Высокий уровень холестерина означает, что в вашей крови слишком много холестерина – воскообразного вещества, вырабатываемого печенью.Организм должен поддерживать тонкий баланс холестерина, потому что слишком большое количество холестерина «плохого» типа может закупорить артерии, вызывая множество серьезных проблем со здоровьем.Ваша диета может выступать в качестве катализатора или противоядия в этом процессе, либо похода в поход, либо снижения уровня.По словам врача-диетолога, недостаточное употребление белка и слишком много рафинированных углеводов может привести к снижению выработки желчи, уменьшая количество холестерина, выводимого из организма.«Небольшие» изменения в вашем выборе продуктов питания могут помочь держать восковое вещество под контролем.Даже такая мелочь, как выбор растительного масла, может вызвать проблемы с уровнем холестерина.К счастью, изменение диеты в этой области может привести к «значительному» изменению уровня жировых веществ.Добавление в свой рацион немного черники, богатой полифенолами, — еще один научно обоснованный способ снизить уровень «плохого» холестерина.Холестерин ЛПВП, также известный как «хороший» тип, поглощает свой плохой аналог из крови и переносит его обратно в печень, где он вымывается из организма. Таким образом, повышение уровня «хорошего» холестерина может улучшить общее состояние сердечно-сосудистой системы.Клетчатка, содержащаяся во фруктах, овощах, орехах и цельнозерновых продуктах, помогает снизить уровень холестерина.Диетолог рекомендовала начинать с овса, поскольку небольшие продукты богаты растворимой клетчаткой, которая может помочь вашему уровню быстро снизиться.Врач также посоветовала сочетать диетические изменения с физическими упражнениями, поскольку это может начать меняться в течение двух месяцев.Ранее МедикФорум писал о вреде фаст-фуда для иммунной системы.

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