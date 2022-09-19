Горячий напиток с «исключительно высоким содержанием» флавоноидов снижает высокий холестерин

«Зеленый чай исключительно богат флавоноидами, которые могут помочь улучшить здоровье вашего сердца, снижая уровень плохого холестерина и уменьшая свертываемость крови», — объясняет диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

"Зеленый чай значительно снижает общий уровень холестерина, включая ЛПНП или «плохой» холестерин в крови. Однако зеленый чай не влияет на ЛПВП, или «хороший» холестерин — тип, который противостоит вредному воздействию холестерина ЛПНП. В исследованиях было обнаружено значительное снижение общего холестерина и холестерина ЛПНП", - утверждает врач.