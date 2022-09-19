Горячий напиток с «исключительно высоким содержанием» флавоноидов снижает высокий холестерин
Способность горячего напитка снижать высокий уровень холестерина подтверждается многочисленными исследованиями.
Холестерин – воскообразное вещество, вырабатываемое внутри уровня. Тело должно поддерживать тонкий баланс холестерина — слишком много «плохого» типа может закупорить ваши артерии, вызывая множество серьезных проблем со здоровьем. К счастью, горячий напиток поможет вам снизить высокий уровень холестерина: зеленый чай.
Зеленый чай происходит из Китая, где листья обрабатываются при нагревании с использованием метода обжига или обжаривания, и из Японии, где листья чаще готовят на пару.
«Зеленый чай исключительно богат флавоноидами, которые могут помочь улучшить здоровье вашего сердца, снижая уровень плохого холестерина и уменьшая свертываемость крови», — объясняет диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
Флавоноиды — это растительные соединения, которые, как было показано, положительно влияют на уровень холестерина. Многочисленные исследования продемонстрировали эффект зеленого чая против холестерина.
"Зеленый чай значительно снижает общий уровень холестерина, включая ЛПНП или «плохой» холестерин в крови. Однако зеленый чай не влияет на ЛПВП, или «хороший» холестерин — тип, который противостоит вредному воздействию холестерина ЛПНП. В исследованиях было обнаружено значительное снижение общего холестерина и холестерина ЛПНП", - утверждает врач.
Дальнейший анализ показал большее снижение как систолического, так и диастолического артериального давления после употребления зеленого чая. Снижение уровня холестерина катехинами, содержащимися в зеленом чае.
Ранее Медикфорум писал о натуральных способах снизить уровень холестерина.
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