Горячий напиток с «исключительно высоким содержанием» флавоноидов снижает высокий холестерин

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Горячий напиток с «исключительно высоким содержанием» флавоноидов снижает высокий холестерин


Способность горячего напитка снижать высокий уровень холестерина подтверждается многочисленными исследованиями.

Холестерин – воскообразное вещество, вырабатываемое внутри уровня. Тело должно поддерживать тонкий баланс холестерина — слишком много «плохого» типа может закупорить ваши артерии, вызывая множество серьезных проблем со здоровьем. К счастью, горячий напиток поможет вам снизить высокий уровень холестерина: зеленый чай.

Зеленый чай происходит из Китая, где листья обрабатываются при нагревании с использованием метода обжига или обжаривания, и из Японии, где листья чаще готовят на пару.

«Зеленый чай исключительно богат флавоноидами, которые могут помочь улучшить здоровье вашего сердца, снижая уровень плохого холестерина и уменьшая свертываемость крови», — объясняет диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Флавоноиды — это растительные соединения, которые, как было показано, положительно влияют на уровень холестерина. Многочисленные исследования продемонстрировали эффект зеленого чая против холестерина.


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"Зеленый чай значительно снижает общий уровень холестерина, включая ЛПНП или «плохой» холестерин в крови. Однако зеленый чай не влияет на ЛПВП, или «хороший» холестерин — тип, который противостоит вредному воздействию холестерина ЛПНП. В исследованиях было обнаружено значительное снижение общего холестерина и холестерина ЛПНП", - утверждает врач.


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Дальнейший анализ показал большее снижение как систолического, так и диастолического артериального давления после употребления зеленого чая. Снижение уровня холестерина катехинами, содержащимися в зеленом чае.



Ранее Медикфорум писал о натуральных способах снизить уровень холестерина.
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